Bomberos rusos sofocan incendio en costa del mar Negro cerca de palacio atribuido a Putin
Moscú, 28 ago (EFE).- Un extenso incendio forestal se desató hoy tras la caída de un dron ucraniano cerca de la localidad de Krinitsa, en el distrito de Guelendzhik, a orillas del mar Negro, a unos 10 kilómetros de un suntuoso palacio que el fallecido líder opositor ruso, Alexéi Navalni, atribuyó al presidente ruso, Vladímir Putin.
Según informaron en Telegram las autoridades de Krasnodar, el incendio se desató inicialmente en una superficie de 200 metros cuadrados tras la caída de los restos de un dron ucraniano derribado por la defensa antiaérea rusa.
Sin embargo, las llamas se extendieron a más de 17 hectáreas, ante lo cual el Ministerio de Emergencias de Rusia envió 27 máquinas y más de 100 bomberos, un helicóptero Mi-8 y un avión Be-200 para sofocar el incendio.
Debido al incendio en la costa quedaron varados 23 turistas que descansaban en el mar Negro, que tuvieron que ser evacuados en una lancha de Emergencias.
El incendio se declaró a unos diez kilómetros de un suntuoso palacio con un valor estimado de más de 1.000 millones de dólares que Navalni atribuyó a Putin en un documental publicado a principios de 2021.
Según denunció el líder opositor ruso, el palacio tiene cerca de 18.000 metros cuadrados y terrenos de 68 hectáreas.
El presidente ruso negó que el palacio fuera de su propiedad o perteneciera a algún familiar suyo. EFE
