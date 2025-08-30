The Swiss voice in the world since 1935

Botafogo vapulea al Bragantino 4-1 y vuelve a vencer en casa tras cuatro partidos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

São Paulo, 30 ago (EFE).- El Botafogo, vigente campeón de la Copa Libertadores y de la liga brasileña, goleó este sábado por 4-1 al Bragantino en la decimosegunda jornada del ‘Brasileirao’ y volvió a vencer en casa después de cuatro partidos sin hacerlo.

El equipo del técnico Davide Ancelotti dominó el balón nada más lanzarse al campo y a los cinco minutos se adelantó en el marcador con un gol del uruguayo Santi Rodríguez, fichado a principios de año para reforzar el plantel.

El Bragantino pareció reaccionar cuando Jhon Jhon empató el encuentro poco después, pero el rival no dio su brazo a torcer y contraatacó con otros dos tantos de Danilo y Newton en el primer tiempo.

Para rematar, en la adición de la segunda mitad, el argentino Álvaro Montoro marcó el cuarto.

Con este resultado, el club de Río de Janeiro suma 35 puntos y se mantiene en quinta posición de la tabla, aunque acorta distancias con los punteros.

Además, se trata de la segunda victoria consecutiva después del 3-1 contra el Juventude, lo que transmite buenas sensaciones sobre el rumbo emprendido bajo el mando de Davide, fichado a principios de julio.

Flamengo y Palmeiras, primero y segundo en la clasificación, juegan este domingo contra Gremio y Corinthians, respectivamente. EFE

jmc/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR