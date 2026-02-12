Brasil baila y factura con el carnaval

4 minutos

María Angélica Troncoso

Río de Janeiro (Brasil), 12 feb (EFE).- El carnaval de 2026, que arranca este viernes, dejará en Brasil un impacto estimado entre 2.800 y 3.597 millones de dólares, impulsado por el favorable escenario económico del país y el aumento sostenido del turismo interno y extranjero, según fuentes consultadas por EFE.

Si se confirman esas proyecciones, de la Federación de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo del Estado de São Paulo (FecomercioSP), los ingresos del país suramericano aumentarán entre un 3,8 % y un 10 % en relación con 2025.

De acuerdo con el Ministerio, unos 65 millones de personas participarán este año en las fiestas del carnaval y generarán cerca de 18.600 millones de reales (3.597 millones de dólares o 3.009 millones de euros).

Según la FecomercioSP, el mayor poder adquisitivo, el mercado laboral más dinámico y una mayor oferta de crédito para financiar viajes explican parte del impulso de los números del carnaval.

Incluso los desplazamientos cortos, ya sea en avión, autobús o automóvil, generan efectos en cadena en transporte, alojamiento y alimentación.

De hecho, los segmentos que concentran mayores ingresos son los de bares y restaurantes y el de transporte terrestre, porque no dependen tanto de reservas realizadas con mucha antelación, como ocurre con los hoteles o los pasajes aéreos, dijo a EFE el economista jefe de la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC), Fabio Bentes.

La patronal prevé un impacto del carnaval de 14.480 millones de reales (unos 2.800 millones de dólares al cambio actual) y la creación de unos 39.000 empleos temporales en todo el país, impulsados por el turismo, el comercio y el sector de servicios.

Más visitantes extranjeros

Bentes señaló que otro factor relevante es el aumento del turismo internacional. Tras la pandemia, la llegada de visitantes extranjeros se ha fortalecido y en 2025 alcanzó 9,3 millones, un nuevo récord, según datos oficiales.

Los ingresos generados por esos visitantes sumaron 7.865 millones de dólares, un 7,1 % más que en 2024, de acuerdo con la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur).

El experto atribuyó parte de ese aumento a la recuperación económica de Argentina, principal emisor de turistas hacia Brasil y a una mayor presencia de visitantes de otros países suramericanos, como Chile.

Además, destacó que el promedio de gastos de los turistas extranjeros están en torno a los mil dólares por viaje, un monto al menos un 30 % superior a la media del turista nacional.

«Cada año recibimos más gente en Brasil, ya sea por la samba, el axé, el frevo, o el maracatu que animan las fiestas del carnaval que se extienden por todo el país», afirmó a EFE el presidente de Embratur, Marcelo Freixo, quien añadió que para este año se prevé un crecimiento del 22 % en turistas en comparación con 2025.

Según Freixo eso se debe a que las fiestas del carnaval en Brasil, además de generar empleos e ingresos son «una experiencia de vida», por la forma en la que el pueblo brasileño recibe a los turistas.

El de Río no es el de mayor impacto

En Río de Janeiro, principal vitrina internacional del carnaval brasileño, se esperan unos ocho millones de asistentes a lo largo de los 37 días de programación, entre desfiles en el sambódromo, ensayos técnicos y centenares de comparsas callejeras.

La empresa de turismo municipal Riotur calcula que la fiesta podría igualar o incluso superar los 5.700 millones de reales (1.102 millones de dólares) que movió el año pasado.

Pero el efecto económico del carnaval se activa mucho antes, con una extensa cadena productiva que incluye la fabricación de disfraces, carrozas y eventos previos.

Aunque el impacto económico del carnaval suele asociarse a Río de Janeiro por ser el más emblemático de Brasil, el efecto es transversal y va más allá de la fiesta, explica Bentes.

São Paulo es la ciudad con mayor volumen de ingresos, ya que concentra las sedes de las aerolíneas y empresas turísticas que captan parte del gasto de los visitantes. EFE

mat/mp/seo

(foto)(video)