Brasil confirma la muerte del músico Oliver Tree en el accidente de helicóptero de Río

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São Paulo, 16 jun (EFE).- Las autoridades brasileñas confirmaron este martes la muerte del músico estadounidense Oliver Tree como consecuencia de la colisión de dos helicópteros el pasado domingo en Río de Janeiro.

La Policía regional apuntó en un comunicado que el instituto forense había concluido la identificación del cuerpo de Tree, el último que faltaba por reconocer de los seis fallecidos en el incidente.

Asimismo, las autoridades señalaron que la investigación sobre las causas del suceso sigue su curso y que esperan el laudo de la agencia estatal encargada de las pesquisas sobre accidentes aeronáuticos.

Junto al músico, fallecieron el youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, el productor argentino Lucas Vignale, así como los brasileños Lucas Brito, Charles Marsillac y Alexandre Souza.

Tras el choque de los aparatos el domingo por la mañana, uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento privado, lo que ocasionó su incendio y la destrucción de unos 20 automóviles eléctricos.

En ese helicóptero viajaban el piloto y cuatro pasajeros, entre ellos, los tres extranjeros.

La segunda aeronave, que solo tenía al piloto como único tripulante, cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

Según el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, los helicópteros realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, una localidad turística en el litoral de Río.

Tree, de 32 años y famoso por su corte de tazón, gafas rojas y atuendos extravagantes, se encontraba en Brasil por una gira internacional.

Hace apenas una semana, el intérprete de ‘Life Goes On’ y ‘Miss You’ dio un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo, y tenía previsto iniciar ahora la etapa europea de su gira.

Nacido en Santa Cruz (California) en 1993, el músico transitó durante su carrera por varios géneros, como el rock alternativo, el hip-hop, el pop alternativo y la electrónica. EFE

jmc/seo