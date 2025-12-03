Brasil emite alerta ante aumento de casos de brasileños muertos en guerras en el exterior

Río de Janeiro, 2 dic (EFE).- El Gobierno brasileño emitió este martes una alerta consular en la que advierte sobre los «graves riesgos» a los que se exponen los ciudadanos que se alistan voluntariamente en fuerzas armadas de otros países inmersos en conflictos, tras el aumento de casos de brasileños muertos o desaparecidos, principalmente en la guerra de Ucrania.

En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que ha registrado un incremento de nacionales que pierden la vida en escenarios bélicos y de otros que enfrentan dificultades para abandonar las tropas una vez incorporados.

La cancillería subraya que, en muchos casos, los contratos firmados con ejércitos extranjeros limitan severamente la asistencia consular que Brasil puede ofrecer.

El Gobierno recalcó que no está obligado a costear pasajes ni el retorno de brasileños que se unan a misiones armadas en terceros países, incluso cuando solicitan ayuda al Estado.

Ante ese panorama, recomendó «rechazar firmemente» cualquier invitación o propuesta laboral que implique integrar fuerzas militares extranjeras.

El Ministerio recordó además que los brasileños que participen en conflictos internacionales pueden enfrentar responsabilidades penales, tanto en cortes extranjeras como en Brasil, por posibles delitos cometidos en el exterior.

La advertencia se produce después de la muerte en combate, el lunes 24 de noviembre, de un brasileño de 32 años que había viajado a Ucrania en agosto atraído por la promesa de un salario de unos 5.000 dólares mensuales.

Esta semana, además, la Embajada de Brasil en Kiev informó que un ciudadano brasileño de 23 años nacional que se alistó en mayo pasado en las fuerzas armadas de Ucrania está desaparecido desde el 25 de noviembre.

El Gobierno reiteró que los brasileños en zonas de conflicto que requieran asistencia pueden contactar a las embajadas del país, pero insistió en que la capacidad de apoyo es limitada en casos que involucran alistamiento extranjero. EFE

