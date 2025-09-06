Brasil empieza a preparar el partido contra Bolivia con la novedad de Andreas Pereira

Río de Janeiro, 6 sep (EFE).- La selección brasileña empezó a preparar este sábado el último partido de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 ante Bolivia, con la presencia de Andreas Pereira, citado a última hora por la lesión de Kaio Jorge.

La Canarinha, ya clasificada, volvió a los trabajos en la Granja Comary, el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en la ciudad de Teresópolis, donde se ejercitará hasta el lunes, cuando pondrá rumbo a Bolivia.

Los dirigidos por el técnico italiano Carlo Ancelotti dividieron el grupo en dos en la primera parte del entrenamiento.

Los suplentes se ejercitaron con más intensidad por medio de actividades de finalización a portería, mientras que los teóricos titulares ensayaron la combinación de pases.

Posteriormente, el exentrenador del Real Madrid formó dos equipos que se enfrentaron entre sí sin porteros.

La principal novedad de la sesión fue Andreas Pereira, recién fichado por el Palmeiras tras poner fin a su etapa en el Fulham inglés.

El centrocampista fue llamado el viernes para sustituir al delantero del Cruzeiro Kaio Jorge, quien sufrió una lesión muscular el jueves pasado durante la victoria por 3-0 sobre Chile, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El entrenamiento de este sábado también tuvo como diferencial la presencia de los familiares de los futbolistas, así como de invitados y patrocinadores de la CBF.

Brasil volverá a ejercitarse este domingo, cuando Ancelotti comenzará a diseñar el once que se medirá a la Verde en los 4.100 metros de altitud de El Alto.

La pentacampeona del mundo marcha actualmente en la segunda posición de la tabla, con 28 puntos, diez menos que Argentina, líder indiscutible de estas eliminatorias sudamericanas.

Además de Argentina y Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay también están clasificadas de forma matemática para el Mundial de 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

Solo queda por dirimir la plaza de la repesca, que ahora mismo ostenta Venezuela, con Bolivia apenas un punto por debajo. EFE

