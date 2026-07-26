Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina tras ofensas proferidas por Milei

Compartir

1 minuto

Río de Janeiro, 26 jul (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil llamó este domingo a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, tras las ofensas proferidas por el presidente argentino, Javier Milei, durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en São Paulo.

El diplomático brasileño llegará al país entre la noche del domingo y el madrugada del lunes, según confirmaron a EFE, fuentes de la cartera.

La decisión fue adoptada por la cancillería brasileña un día después de que Milei hiciera fuertes críticas contra el Gobierno y un magistrado de la Corte Suprema de Brasil durante la convención del Partido Liberal (PL), donde acompañó la proclamación de su aliado Flávio Bolsonaro como candidato para los comicios de octubre.

Durante su intervención, el mandatario argentino criticó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y calificó de «basura calva» al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que culminó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) a 27 años de cárcel por golpismo. EFE

mat/cpy