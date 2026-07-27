Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina tras ofensas proferidas por Milei

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(Actualiza con comunicado de la cancillería anunciando que convocó el embajador argentino en Brasil)

Río de Janeiro, 26 jul (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil llamó este domingo a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, tras las ofensas proferidas por el presidente Javier Milei durante en lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en São Paulo.

El diplomático brasileño llegará al país entre la noche del domingo y el madrugada del lunes.

La cancillería brasileña informó además que el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, convocó al embajador de Argentina en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el «repudio» del Gobierno brasileño por las declaraciones de Milei y exigir explicaciones sobre el comportamiento del mandatario argentino durante su visita privada a Brasil.

Ambas decisiones fueron adoptadas por la cancillería brasileña un día después de que Milei hiciera fuertes críticas contra el Gobierno y un magistrado de la Corte Suprema de Brasil durante la convención del Partido Liberal (PL), donde acompañó la proclamación de su aliado Flávio Bolsonaro como candidato para los comicios de octubre.

Durante su intervención, el mandatario argentino criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y calificó de «basura calva» al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que culminó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) a 27 años por golpismo.

Milei también cuestionó la decisión De Moraes de negarle autorización para visitar al líder ultraderechista, quien cumple prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia.

«La Justicia brasileña no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando Lula se cansó de recibir dirigentes extranjeros mientras estuvo preso», afirmó el presidente argentino, quien sostuvo que esa decisión constituye «una clara demostración de la injusticia de su detención y del carácter vengativo de sus responsables».

Milei además arremetió contra el mandatario brasileño, al que acusó de «ladrón» y de «diseminar el socialismo» en América Latina, así como de llevar a Brasil hacia una crisis fiscal.

En un comunicado divulgado este domingo en la noche, la cancillería brasileña dijo que se trata de un episodio «sin precedentes» pues nunca antes un presidente extranjero había aprovechado una visita a Brasil para lanzar «agresiones y ofensas» contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño.

La cartera diplomática lamentó además que el incidente involucrara al mandatario de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que es su principal socio comercial.

Las declaraciones del mandatario argentino provocaron el sábado la reacción del presidente del Supremo, Luiz Edson Fachin, quien deploró los insultos dirigidos contra el juez De Moraes y reafirmó la independencia del Poder Judicial brasileño.

También fueron rechazadas por el presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, quien acusó a Milei de faltar al respeto a las instituciones brasileñas y al jefe de Estado del país.

Milei viajó a Brasil para apoyar a su amigo y aliado Flávio Bolsonaro, en momentos en que ha perdido fuerza en los sondeos frente al actual mandatario, su principal rival y quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo.

Según la última encuesta de Datafolha, Lula continúa liderando los sondeos electorales sobre Flávio Bolsonaro, con una ventaja de cinco puntos en una eventual segunda vuelta. EFE

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