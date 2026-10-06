Brasil mide el apetito de las petroleras en su primera subasta tras las elecciones

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Río de Janeiro, 6 oct (EFE).- Brasil ofrece este miércoles derechos para explotar petróleo en trece áreas del codiciado presal, la región en el océano Atlántico que concentra las mayores reservas del país, en una subasta para la que están inscritas 19 grandes empresas como Shell, BP, TotalEnergies, Chevron, Petrobras, Ecopetrol y Repsol.

La subasta permitirá medir el interés de las petroleras por invertir en el gigante latinoamericano tras las elecciones presidenciales del domingo, en la que pasaron a la segunda vuelta el liberal Flávio Bolsonaro, con el 47 % de los votos, y el presidente brasileño, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, que obtuvo el 45 %.

En la subasta se ofrecerán derechos para explotar trece áreas en asociación con el Estado, por lo que el vencedor de cada bloque será la empresa que ofrezca mayor participación en la producción a la estatal Agencia Nacional del Petróleo (ANP).

Si la ANP consigue adjudicar las trece áreas subastadas recibirá unos 1.240 millones reales (unos 250 millones de dólares o unos 221 millones de euros) tan solo por las licencias, cuyos precios son fijos, sin contar el petróleo que cada una de las asociadas le ofrecerá a cambio de los derechos.

Además de las grandes multinacionales del sector, como las británicas Shell y BP, la francesa TotalEnergies y la estadounidense Chevron, para la subasta están inscritas empresas con importantes inversiones en el país como la noruega Equinor, la española Repsol, las chinas CNOOC y Sinopec y el consorcio chino-español Repsol Sinopec.

Entre las brasileñas, además de Petrobras, mayor operadora del presal, también están inscritas 3R Petroleum y PRIO.

Igualmente, manifestaron interés en participar la colombiana Ecopetrol, las portuguesas Galp y Petrogal, la australiana Karoon, la kuwaití Kupfpec, la malasia Petronas y la catarí QatarEnergy.

La subasta del miércoles será la mayor del tipo de derechos compartidos en el presal en los últimos cuatro años.

Este horizonte de explotación, ubicado en aguas muy profundas del océano Atlántico, fue responsable por el 82,6 % del total de 6 millones de barriles de petróleo y de gas natural producidos por Brasil en agosto pasado.

Tres de las áreas ofrecidas están ubicadas en lugares próximos a zonas que están en explotación en el presal y otras seis cuentan con pozos ya perforados que permitieron confirmar hallazgos.

La subasta se realizará en medio de protestas de grupos ecologistas.

Observatorio del Clima, red de 130 grupos ecologistas, afirma que la subasta petrolera ignora la emergencia climática y los propios compromisos del país de reducción de emisiones.

La ANP también realizará el miércoles una segunda subasta en la que ofrecerá concesiones para explorar y explotar petróleo en 313 áreas fuera del presal, ubicadas en nueve cuencas sedimentares en el norte, noreste y sureste de Brasil, cinco de las cuales en tierra y las otras cuatro en aguas profundas.

Para la segunda subasta están inscritas 46 empresas de diversos tamaños, especialmente pequeñas interesadas en explotar pozos maduros devueltos a la ANP.

Esta segunda subasta también está en la mira de los ecologistas, debido a que la organización Arayara afirma que algunas de las áreas ofrecidas en tierra se sobreponen a territorios indígenas y reservas ambientales. EFE

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