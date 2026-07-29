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Brasil repudia la prórroga de la emergencia nacional decretada por EE.UU.

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Río de Janeiro, 29 jul (EFE).- El Gobierno de Brasil repudió este miércoles la decisión de Estados Unidos de prorrogar por un año la declaración de emergencia nacional contra el país sudamericano, que justifica la imposición de aranceles.

En un comunicado de la Presidencia, el Ejecutivo calificó de «infundadas» y «falsas» las acusaciones en las que Washington sustenta la medida, y rechazó la decisión anunciada la víspera por la Casa Blanca. EFE

mat/rrt

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