Brasil se queda con el oro en el doble par de remos masculino

Asunción, 10 ago (EFE).- Los remadores brasileños Joao Batista y Daniel Passold se adjudicaron este domingo la medalla de oro del doble par de remos masculino en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, que se celebran hasta el próximo 23 de agosto en Paraguay.

La dupla superó con un tiempo de 6:31.97 a los chilenos Martín Arcos y Benito Rosas, que marcaron 6:33.28 para la plata, y a los mexicanos Roberto Ahumada y José Navarro, que hicieron el recorrido en 6:34.7 y se quedaron por el bronce.

Ya por fuera del podio quedaron los canadienses Kyland Mels y Oliver Baker, con 6:35.04; los cubanos Leduar Suárez y Roberto Paz, con 6:39.06, y los argentinos Juan Jijón y Máximo Pacheco, con 6:41.41.

La programación de este deporte en ASU2025 seguirá el lunes con las series 1 y 2 del doble par de remos cortos femenino (W2X), la final por la medalla de oro cuatro sin timonel masculino (M4-) y el repechaje del doble par de remos cortos femenino (W2X).EFE

