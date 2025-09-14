Brasil y Argentina debutan con remontadas
Redacción deportes, 14 sep (EFE).- Las selecciones de Brasil y Argentina debutaron este domingo en el Mundial masculino de voleibol de Filipinas con sendas victorias con remontada ante China (3-1) y Finlandia (3-2).
Brasil, campeona del mundo 2022, 2006 y 2010, tuvo que remontar ante China, para entrar en acción con una victoria por 19-25, 25-23, 25-22 y 25-21.
Para Argentina fue más complicado darle la vuelta a un partido maratoniano e imponerse finalmente a Finlandia por 3-2 (19-25, 18-25, 25-22, 25-22, 15-11).
Cuba y Colombia se medirán en la madrugada del lunes en busca de sus primeros puntos en el Grupo D, tras un mal debut ante Estados Unidos y Portugal.
El sábado, EE.UU venció con claridad a Colombia por 3-0 (25-20, 25-21, 25-14), mientras que Portugal se impuso a Cuba en cuatro sets, por 25-20, 22-25, 19-25 y 19-25. EFE
