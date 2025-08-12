Brasil ya toma una distancia considerable en el medallero de los Panamericanos Junior

Luis Alejandro Amaya E.

Luque (Paraguay), 12 ago (EFE).- Brasil empieza a hacerse inalcanzable en la medallería de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al cabo de la mitad de la cuarta jornada, tras alcanzar un total de 49 preseas (25 de oro, 10 de plata y 14 de bronce).

Chile se mantiene segundo en el medallero, pero apenas llega a 19 metales (9 de oro, 5 de plata y 5 de bronce), mientras que Estados Unidos sube al tercer lugar con 30 preseas (8 de oro, 16 de plata, 6 de bronce).

El remo abrió la jornada

A primera hora, en la categoría de doble par de remos cortos femenino (W2X), la medalla de oro fue para las brasileñas Jennifer de Almeida y Lara Pizarro con un tiempo de 7:11.17, mientras que la plata cayó en manos de las chilenas Felipa Rosas y Antonia Liewald con 7:12.59.

El bronce recayó en las canadienses Tess Friar y Jalyn Mowry, que pararon el reloj en 7:23.60.

Por su parte, los dos remos sin timonel femenino (W2-) tuvieron como dueñas con un 7:21.23 a las chilenas Emilia Liewald y Camila Cofré, mientras que la estrella paraguaya y ya ganadora en la categoría femenina de un par de remos cortos, Nicole Martínez, y su compatriota Fiorela Rodríguez se llevaron la plata con un 7:27.71. Las canadienses Riley Richardson y Ella McKinley ganaron el bronce con 7:34.63.

El remo le dijo adiós a las aguas del puerto de la capital paraguaya con la prueba del ocho femenino (W8+) que fue ganada por Canadá, seguida por Brasil y Paraguay.

EE.UU., con la mejor puntería en el tiro

La delegación de Estados Unidos dominó este martes la medallería otorgada por el tiro.

En primer turno, en la modalidad pistola de aire equipo mixto, el equipo de Brasil, integrado por Ana Mariano y Caio de Almeida, se impuso por 17-15 a México, representado por Mía Rosales y Pedro Quintero.

En el enfrentamiento por el oro, los estadounidenses Suman Sanghera y Marcus Klemp superaron por 16-6 a los mexicanos Sofía Ibarra y Erick Ruiz.

En la modalidad Trap equipo mixto, los estadounidenses Carey Garrison y Tony Meola vencieron por 39-37 a sus compatriotas Ava Downs y Kaleb Horinek en la disputa del oro.

El bronce fue conquistado por los brasileños Hussein Daruich y Ellen Mendes, que superaron por 40-30 a los guatemaltecos Sofía Poveda y Gianmarco Brol.

Las medallas de la gimnasia trampolín

Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina se hicieron este martes con las primeras medallas de oro de la gimnasia trampolín.

En la categoría de sincronizado masculino, los estadounidenses Ryan Scott MacCagnan y Taj Rodríguez Gleitsman obtuvieron un puntaje de 51.13, y los canadienses Cody Michael Cyman y Étienne Cloutier, que calificaron para 48.11 puntos, se quedaron con la plata.

La medalla de bronce fue para los argentinos Tobías Weise y Tomás Santino Roberti, que fueron calificados con 47.25.

En la misma categoría, pero en la rama femenina, las canadienses Mélina Corriveau y Elizabeth Bonne se colgaron el oro al puntuar 47.60, mientras que la plata cayó en poder de las estadounidenses Kennedy Laura-Ann Roberts y Logan Mia Rimassa McCoy, que fueron calificadas con un 46.85.

Las mexicanas Aixa Narumi y Verónica Sarai Borges se hicieron con el bronce tras una rutina que les valió un 45.05

La programación de la gimnasia trampolín termina este martes con la definición de las medallas en individual masculino y femenino.

Medallero repartido en el tiro con arco

Colombia, México, Estados Unidos y Ecuador se repartieron este martes las medallas del tiro con arco.

A primera hora, y por la medalla de bronce de la categoría de equipos mixtos compuesto, el equipo de Colombia, integrado por Isabella Sepúlveda y Sebastián Villegas, se impuso al de Costa Rica, con la representación de Valeria Villalobos y Joseph González, por una puntuación de 156-152.

Por el oro en esta misma categoría, los mexicanos Adriana Castillo y Lot Máximo Méndez le ganaron a los estadounidenses Kaylee Ryan Gurney y Zachary Neilson por 153-140.

En la disputa del bronce del arco compuesto individual femenino, la estadounidense Kaylee Ryan Gurney superó a la colombiana Isabella Sepúlveda por 142-141, y el oro se lo llevó la ecuatoriana Blanca Rodrigo ante la mexicana Adriana Castillo por 146-141.

El equipo estadounidense del tiro con arco cosechó un bronce de la mano de Zachary Neilson, quien en el arco compuesto individual masculino derrotó al guatemalteco Esteban Tillit por 144-131.

El máximo premio de esta categoría en masculino se lo llevó el brasileño Rafael Magalhaes al imponerse por 144-142 al mexicano Lot Máximo Méndez. EFE

