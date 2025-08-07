Bruselas admite que la ayuda humanitaria no llega a Gaza al ritmo esperado

Bruselas, 7 ago (EFE).- La Comisión Europea admitió este jueves que la ayuda humanitaria para Gaza no está llegando a sus destinatarios al ritmo que les hubiera gustado ver, y recordó que Israel sigue sin permitir el acceso de sus funcionarios a la Franja, por lo que tampoco puede verificar de manera independiente el impacto o cantidad de ayuda que sí está logrando entrar.

«No tenemos acceso, por lo que dependemos de Naciones Unidas para esta información. Lo que sí podemos decir es que, pese a un progreso parcial, no estamos donde nos gustaría estar en términos de la cantidad de camiones (de ayuda humanitaria) que están consiguiendo llegar a destino», dijo la portavoz comunitaria Anna-Kaisa Itkonen en la rueda de prensa diaria de la institución.

También la viceportavoz jefa de la institución, Arianna Podesta, recalcó que los datos que reciben de Naciones Unidas les indican que los números de camiones que han entrado y la ayuda que se ha provisto a los gazatíes «no son suficientes», por lo que esta es el área en la que Bruselas está centrando sus esfuerzos ahora.

Itkonen precisó que Bruselas reconoce un «progreso parcial» en algunos de los parámetros que han fijado para determinar el acceso de la ayuda humanitaria, como el número de camiones, de puntos de entrada y de acceso a combustible.

Sin embargo, «la situación sigue siendo complicada y las autoridades israelíes siguen sin permitir el acceso de la UE a Gaza», añadió Itkonen.

Los Estados miembros reciben cada dos semanas una evaluación de la situación sobre el terreno y del grado de cumplimiento de los compromisos israelíes en términos de la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, entre los cuales figuraba el acceso de al menos 160 camiones al día cargados con ayuda humanitaria y alimentos a través de diferentes pasos fronterizos.

En redes sociales, la comisaria europea de Ayuda Humanitaria, Hadja Lahbib, señaló que la UE sigue determinada a continuar con la entrega de ayuda en Gaza y compartió que en la víspera llegó a Tel Aviv un avión con 80 toneladas de material médico.

«Seguimos comprometidos con traer alivio urgente a las personas que lo necesitan desesperadamente, y urgimos a que no se impida el acceso», señaló.

De momento no se ha llegado a la mayoría necesaria entre los Veintisiete para avalar la propuesta de Bruselas de excluir parcialmente de Israel del acuerdo científico Horizonte Europa, después que la diplomacia comunitaria constatara que este país podría estar violando el artículo sobre el respeto de los derechos humanos del Acuerdo de Asociación UE-Israel, vigente desde el año 2000. EFE

