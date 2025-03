Bruselas apela a «evitar escalada» con EEUU por aranceles y promete respuesta «dura»

Bruselas, 20 mar (EFE).- El comisario europeo de Comercio, el eslovaco Maros Sefcovic, apeló este jueves a “evitar una escalada innecesaria” con Estados Unidos dada su insistencia en imponer aranceles a las importaciones europeas, pero advirtió de que habrá una respuesta “dura y proporcionada” si hay que proteger a ciudadanos y empresas en Europa.

En un debate con la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo sobre la respuesta de la UE a la política comercial de Estados Unidos, Sefcovic lamentó “este nuevo tiempo impredecible y estos nuevos patrones comerciales” con Washington, y señaló que Europa debe “proteger esta relación, seguir profundizando en ella”.

No obstante, el comisario advirtió: “Les he dicho a mis homólogos estadounidenses que vamos a responder de forma dura y proporcionada, si esto continúa por este camino (…). Son aranceles que están injustificados y afectan a los ciudadanos, trabajadores y empresas europeas. La UE no es la causante del problema del acero y el aluminio, el problema es el exceso de capacidad de producción, y habría que cooperar con Estados Unidos para abordar esa causa raíz”.

Señaló que las medidas de represalia “no son la opción preferida” de Bruselas, pero instó a “ser realista” con lo que va a ocurrir a partir de ahora. “Vamos a seguir en contacto con Estados Unidos para ver si podemos evitar una escalada innecesaria”, aseguró.

La Comisión Europea ya propuso el 12 de marzo, cuando entraron en vigor los aranceles del 25 % al acero y aluminio europeos, un nuevo paquete de contramedidas para igualar el alcance económico de los aranceles estadounidenses a importaciones europeas.

Pero, ante la necesidad de respuesta a los posibles nuevos aranceles que Estados Unidos prevé imponer el 2 de abril, Sefcovic planteó que “los dos paquetes de medidas de respuesta de la UE coincidan”, para que se puedan hacer consultas con los Estados miembros acerca de las dos listas a la vez y “ganar más tiempo para negociar” con Estados Unidos y llegar a “una solución que beneficie a todos, que es lo que preferimos”.

De ser así, las medidas en respuesta anunciadas el 12 de marzo entrarían en vigor a mediados de abril. “Con este enfoque, podríamos responder de forma firme, proporcionada, y calibrada a las medidas tomadas por Estados Unidos. Y al mismo tiempo, yo podría seguir trabajando en esa misión que me encargó la presidenta (Ursula) Von Der Leyen, que es seguir negociando con Estados Unidos para llegar a una solución”, explicó.

Sefcovic subrayó la “falta de claridad” que hay por el momento, porque aún no se sabe cuál será el porcentaje de arancel impuesto, qué productos se van a ver afectados o cómo se van a aplicar dichos aranceles. “La situación actual está cambiando muy rápido. Es muy volátil. Así que vamos a tener que adaptar nuestras medidas y nuestras políticas”, subrayó.

“Y si no encontramos una solución hasta mediados de abril, aplicaremos las medidas de represalia (…). Vamos a proteger a nuestras empresas, ciudadanos y autonomía legislativa”, añadió.

La Comisión ya anunció que aplicará aranceles graduales sobre importaciones de productos estadounidenses valorados en 26.000 millones de euros en respuesta a los gravámenes impuestos por EE.UU. a sus exportaciones de acero y aluminio. EFE

