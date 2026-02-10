Bruselas aprueba la compra por parte de Google de la ‘start-up’ de ciberseguridad Wiz

1 minuto

Bruselas, 10 feb (EFE).- La Comisión Europea aprobó este martes la adquisición por parte de Google de la ‘start-up’ estadounidense de ciberseguridad Wiz tras concluir que la operación no planteará problemas de competencia en el Espacio Económico europeo, según informó esa institución.

La luz verde de Bruselas «sin condiciones» se produce después de una «exhaustiva» recopilación de información de clientes y proveedores rivales de servicios de seguridad e infraestructura en la nube para investigar el impacto de todos los aspectos sustanciales de la transacción.

El pasado marzo Google alcanzó un acuerdo definitivo para la adquisición de la compañía de ciberseguridad Wiz por 32.000 millones de dólares. Es la adquisición más importante hecha hasta ahora por Google y su casa matriz Alphabet. EFE

mb/drs/rcf