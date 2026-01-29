Bruselas asigna otros 153 millones de euros de apoyo humanitario a Ucrania y Moldavia

Bruselas, 29 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este jueves una ayuda de emergencia de 153 millones de euros para Ucrania y Moldavia, que acoge a refugiados ucranianos a causa de la guerra, mientras millones de ucranianos se enfrentan a temperaturas gélidas y sin electricidad debido al bombardeo continuo de Rusia sobre las infraestructuras energéticas.

«En respuesta a las necesidades urgentes, la UE asigna inicialmente 145 millones de euros en ayuda humanitaria para Ucrania, así como 8 millones de euros para programas humanitarios en Moldavia, con el fin de apoyar la acogida de los refugiados ucranianos que han huido de la guerra», indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, la Comisión Europea ha destinado más de 1.400 millones de euros a programas de ayuda humanitaria en Ucrania y Moldavia, recordó.

Además de la ayuda humanitaria, se han proporcionado al menos 3.000 millones de euros a Ucrania para la seguridad energética, y en total, el apoyo de la UE a Ucrania desde el inicio de la invasión asciende a 193.300 millones de euros, precisó Bruselas.

Además la Comisión Europea, junto con el Banco Europeo de Inversiones, proporcionó hoy 50 millones de euros adicionales a la empresa energética estatal ucraniana Naftogaz para respaldar el sistema energético del país en medio de las condiciones invernales más duras desde el inicio de la guerra.

Esta financiación contribuirá a garantizar el suministro de calefacción y energía a los hogares, los servicios esenciales y las empresas de todo el país, señaló la CE.

Aseguró que este préstamo adicional concedido a través del Mecanismo para Ucrania eleva el apoyo total de la UE para la compra de gas de emergencia para el invierno de 2025-2026 a 977 millones de euros.

Paralelamente, Naftogaz se compromete a reinvertir un importe equivalente a esta financiación en proyectos de energía renovable y descarbonización, lo que va en línea con los objetivos comunes de transición ecológica a largo plazo.

Por otra parte, la Comisión Europea registró hoy una Iniciativa Ciudadana Europea titulada «Dejar de financiar la guerra de Rusia: eliminar gradualmente las importaciones rusas perjudiciales e inútiles en la UE».

La iniciativa invita a la Comisión a «proponer medidas firmes e inmediatas para poner fin a las dependencias de importación que aún tiene la UE con respecto a Rusia y Bielorrusia, mediante la introducción de prohibiciones sectoriales o eliminaciones progresivas decisivas», preciso la CE en un comunicado.

Con este fin, los organizadores indican que «el objetivo es detener el flujo de fondos de la UE al Estado ruso, eliminar las vulnerabilidades estructurales en las cadenas de suministro críticas y reforzar una política comercial coherente y basada en valores».

Dado que esta iniciativa cumple las condiciones formales establecidas en la legislación pertinente, la Comisión la consideró legalmente admisible en virtud del Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea.

La Comisión no ha analizado el fondo de las propuestas en esta fase. El registro no influye en la decisión final de la Comisión sobre su fondo ni en las posibles medidas que pueda adoptar.

La Comisión solo tomará una decisión sobre la iniciativa si se recogen al menos un millón de firmas de ciudadanos de la UE, recordó. EFE

