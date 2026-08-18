Bruselas autoriza la compra conjunta de Ebury por parte de Santander y de Centerbridge

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Bruselas, 18 ago (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este martes que ha autorizado la adquisición para el control conjunto de Ebury, la empresa tecnofinanciera de pagos internacionales del banco español Santander, por parte de esta entidad y de la estadounidense Centerbridge.

Bruselas estimó que la transacción, que afecta principalmente a servicios bancarios y financieros, «no genera preocupación» por su impacto en la libre competencia debido a las «limitadas posiciones de mercado» de las compañías implicadas, según explicó la CE en un comunicado.

Ebury, fundada en Reino Unido en 2009 por dos emprendedores españoles, pasó a ser controlada por Santander en 2020 cuando el banco español adquirió el 50,1 % de sus participaciones, porcentaje que más tarde amplió.

La firma de inversión global Centerbridge Partners entró en la estructura de propiedad de la ‘start-up’ en posteriores rondas de financiación. EFE

ahg/cg