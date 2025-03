Bruselas cree que «queda mucho trabajo por delante» tras hablar con EEUU sobre aranceles

3 minutos

Bruselas, 14 mar (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, reconoció este viernes que «queda mucho trabajo por delante» con Estados Unidos para encontrar una salida a la guerra comercial entre ambas partes, pero instó a «concentrarse y explorar las mejores formas de avanzar».

Así se expresó el eslovaco en las redes sociales tras mantener una conversación telefónica con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y con el representante comercial de ese país, Jamieson Greer, un intercambio «importante» para «un mejor entendimiento mutuo», según lo ha calificado Sefcovic.

«Queda mucho trabajo por delante, pero concentrémonos y exploremos las mejores maneras de avanzar en la dirección correcta», añadió el responsable de Comercio del Ejecutivo comunitario.

Esta llamada telefónica ha tenido lugar en plena escalada comercial y justo un día después de que Estados Unidos amenazase con imponer aranceles a los vinos y otras bebidas alcohólicas europeas, a lo que la Comisión Europea ha respondido que reaccionará si no encuentran una solución negociada.

«Lamentamos incluso el tono de este tipo de declaraciones. No creemos que ayuden a nadie y hemos dejado claro que queremos que Estados Unidos revoque inmediatamente los aranceles ya impuestos y que desista de imponer otras porque no les benefician y no nos benefician», dijo el portavoz de comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, en una rueda de prensa.

Preguntado por el anuncio de Donald Trump de posibles aranceles de hasta el 200 % a los vinos y otras bebidas alcohólicas europeas, el portavoz insistió en que la Comisión Europea está abierta a negociar con Estados Unidos para que no lleguen aplicarse, pero aseguró que Bruselas responderá para proteger a los sectores concernidos de no lograrlo.

Subrayó que la Comisión dará «todos los pasos posibles para proteger y apoyar» a los sectores económicos que lleguen a verse afectados por medidas comerciales «injustas» y que cuenta con herramientas a su disposición para ello «si fueran necesarias», aunque rehusó especular sobre qué acciones concretas podrían adoptar.

«Seguimos totalmente comprometidos con encontrar soluciones con nuestros socios estadounidenses que beneficien a ambos lados, pero si Estados Unidos insiste en mantener este rumbo perjudicial, contraproducente y profundamente injusto, responderemos para proteger a los consumidores, la industria y la igualdad de condiciones», dijo el portavoz.

En este sentido, destacó que el Ejecutivo comunitario ya ha anunciado una respuesta «fuerte» ante los aranceles que Estados Unidos prevé imponer el 2 de abril al acero y aluminio europeos y ha dejado que claro que actuará «de modo rápido y robusto» cuando sea objeto de prácticas comerciales injustas.

Pero al mismo tiempo también ha dejado «espacio a la negociación» y, en este contexto, la repuesta ya anunciada – aranceles recíprocos a productos estadounidenses por un valor de hasta 26.000 millones de euros- permite que la UE llegue con «una mano más fuerte» a las negociaciones, dijo. EFE

