Bruselas estudia limitar ayudas y acceso al mercado al grano y trigo de Ucrania

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Estrasburgo (Francia), 6 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) planteó este martes acordar límites a las ayudas y al acceso al mercado comunitario de productos agrícolas sensibles provenientes de Ucrania con el fin de que su futura adhesión no perjudique a los agricultores de la Unión Europea (UE).

La comunicación, no vinculante, forma parte del paquete de revisiones de políticas de ampliación publicado por la CE, en el que se analiza qué debe adaptar la UE para acoger a nuevos miembros.

El análisis concluye que el tamaño, la estructura y la elevada productividad del campo ucraniano justifican «estudiar acuerdos específicos que limiten de forma significativa las ayudas y el acceso al mercado de los productos sensibles», entre ellos el grano y el trigo, según fuentes comunitarias.

«La adhesión de Ucrania no debe tener un efecto negativo en los agricultores de la UE», sentenció la comisaria de Ampliación, Marta Kos, en rueda de prensa.

Al entrar en la UE, Ucrania podría vender sus productos agrícolas en todo el mercado único sin las limitaciones que hoy se aplican a los países de fuera, y sus agricultores también pasarían a optar a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), que se pagan con el presupuesto de la UE.

No obstante, tratar a su agricultura como a cualquier otro sector con problemas de productividad «mezclaría dos situaciones objetivas muy distintas», explicó hoy un alto funcionario comunitario, y por eso no hay «una necesidad financiera» que justifique un apoyo a esa escala.

Según esa fuente, la UE también busca ayudar a Kiev a recuperar sus mercados de exportación tradicionales fuera de la UE previos a la invasión rusa, en particular en el norte de África.

Si esas exportaciones se redirigieran al mercado europeo, se crearían «serios problemas» y «podría incluso llevar a una hambruna en países como Egipto y otros del norte de África», añadió el responsable.

Bruselas llevará estos acuerdos a su borrador de posición común de la UE de cara a la apertura prevista del quinto bloque de negociación de adhesión de Ucrania, que agrupa los capítulos de recursos, agricultura y cohesión. Kos espera que el debate empiece «dentro de unas semanas».

Antes, deberán abrirse los clústeres dos y tres, que cubren el mercado interior y la competitividad y el crecimiento inclusivo, y que Hungría bloquea por una disputa con Kiev sobre la enseñanza del húngaro entre la minoría magiar en su territorio.

Si el Parlamento ucraniano aprueba su ley sobre educación de las minorías nacionales, que prevé votar el 12 de octubre, la apertura podría tener lugar tan pronto como la semana que viene, según fuentes comunitarias.

La Comisión prevé también publicar su informe anual sobre el progreso de los países candidatos a la ampliación el próximo 28 de octubre, en la que Bruselas presentará por vez primera hojas de ruta para los cuatro aventajados: Montenegro, Albania, Moldavia y Ucrania. EFE

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