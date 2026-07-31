Bruselas niega que haya desplazamientos de personas desde Ceuta a Europa continental

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Bruselas, 31 jul (EFE).- El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, negó este viernes que se estén produciendo desplazamientos de personas desde Ceuta (España) hacia el continente europeo, y calificó la situación en la ciudad autónoma como «inaceptable».

«La situación en Ceuta es inaceptable. Sigo en estrecho contacto con las autoridades españolas. Reitero que no se están produciendo desplazamientos hacia el continente europeo ni hacia otros Estados miembros», sostuvo Brunner en una publicación en sus redes sociales, en la que recordó que el Código de Fronteras Schengen «establece normas especiales» para las ciudades autónomas españolas.

Además, Brunner acogió «con satisfacción» la «estrecha cooperación entre España y Marruecos para gestionar la situación y garantizar los retornos rápidos» y recordó que Marruecos figura en la lista de la UE de países de origen seguros.

También sostuvo que la Comisión «seguirá colaborando con las autoridades españolas para garantizar un uso eficaz de los instrumentos disponibles» en el marco de la regulación migratoria a través de sus agencias.

«Estoy dispuesto a desplazarme a los puntos críticos, ya que la situación evoluciona constantemente. Nuestra prioridad inmediata es apoyar a España en la protección y la gestión de la frontera exterior de la UE de forma eficaz y ordenada», añadió.

En ese apoyo, especificó «la lucha contra las redes de tráfico ilícito y la prevención de que las personas emprendan viajes peligrosos».

Este viernes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que lo sucedido en Ceuta ha sido una lectura interesada por parte de las mafias que trafican con seres humanos de la sentencia del Tribunal Supremo que impedía el retorno en caliente de las personas que lleguen a nado. EFE

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