Bruselas pide a Libia que aclare el supuesto ataque de su guardia costera a barco de ONG

2 minutos

Bruselas, 26 ago (EFE).- La Comisión Europea se mostró este martes «preocupada» por el supuesto ataque de la guardia costera de Libia contra un barco de la ONG SOS Méditerranée que transportaba a 87 migrantes rescatados en el Mediterráneo y pidió a las autoridades de ese país que aclaren lo ocurrido.

La portavoz comunitaria Paula Pinho dijo en la rueda de prensa de esa institución que Bruselas considera las acusaciones un acontecimiento «preocupante, que no nos deja indiferente».

Por su parte, el portavoz de Interior de la Comisión Europea Markus Lammert indicó que Bruselas «ha visto las informaciones» que recogen las acusaciones de la ONG.

Bruselas ha contactado con las autoridades libias, a quienes «corresponde aclarar lo ocurrido», añadió.

Por el momento la Comisión trata de «establecer los hechos», antes de ver «las posibles consecuencias», añadió el mismo portavoz.

El barco de la ONG SOS Méditerranée, el Ocean Viking, con 87 migrantes rescatados a bordo horas antes, fue alcanzado en la tarde del pasado domingo por múltiples balas disparadas desde una patrullera de la llamada Guardia Costera Libia, informó la organización en su redes sociales.

El barco había rescatado una embarcación frente a las costas de Libia y posteriormente sufrieron el ataque, según informaron mostrando las escotillas donde impactaron las balas.

La ONG comunicó que ninguna de las personas a bordo resultó herida y que estaban trabajando «en una reconstitución detallada de los eventos».

Desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011, Libia se convirtió en un país de tránsito masivo de migrantes hacia Europa que provienen principalmente de los países del África subsahariana.

Y desde el año pasado, Libia vuelve a ser el principal punto de partida en la ruta migratoria del Mediterráneo central.

Italia lleva tiempo estrechando la cooperación con Libia y otros países para reducir la llegada de migrantes irregulares a través del Mediterráneo central. EFE

mb/lpc /cg