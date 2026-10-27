Bruselas plantea preparar a la UE para un calentamiento global de 3°C grados en 2100

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Bruselas, 27 oct (EFE).- La Comisión Europea quiere que los países de la UE incorporen sistemáticamente los riesgos climáticos a sus decisiones políticas y económicas, con un calentamiento global de tres grados para finales de siglo como referencia, con el fin de adaptar Europa a una realidad climática cada vez más extrema.

Este es uno de los objetivos del nuevo marco europeo de resiliencia climática que presentó este martes el Ejecutivo comunitario, que incluye medidas legislativas para anticiparse a los efectos del cambio climático sobre las infraestructuras, las inversiones y los distintos sectores económicos.

«Europa no está suficientemente preparada y es nuestra responsabilidad minimizar los costes y el sufrimiento que eso supone», dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

La propuesta del Ejecutivo pretende instaurar una cultura de prevención que permita pasar de reaccionar ante las catástrofes a prepararse para ellas porque «no podemos seguir actuando como si el clima no hubiera cambiado», apuntan fuentes comunitarias.

Los modelos con los que trabaja Bruselas apuntan a un calentamiento global de dos grados para mediados de siglo y de tres grados para 2100, un escenario que la Comisión quiere utilizar como referencia común para evaluar riesgos y diseñar medidas de adaptación, aunque se utilizan también escenarios en los que Europa se sobrecalentaría hasta 5 grados.

Desde el Ejecutivo subrayan que prepararse para ese escenario no supone renunciar a los objetivos de reducción de emisiones, sino complementar los esfuerzos con medidas para afrontar las consecuencias.

Legislar sin burocracia

La iniciativa llega en un momento delicado en el debate político europeo, marcado por el retroceso de algunas iniciativas medioambientales y las presiones para reducir las cargas administrativas sobre las empresas, lo que obliga a la Comisión a buscar un equilibrio entre nuevas exigencias de prevención y simplificación normativa.

El objetivo es que la evaluación de riesgos se incorpore a decisiones como las licitaciones públicas, la planificación de infraestructuras o las inversiones, teniendo en cuenta las condiciones climáticas futuras.

También se prevé integrar el análisis de la resiliencia climática en el Semestre Europeo, el mecanismo de coordinación de las políticas económicas de la UE.

Este miércoles, la Comisión Europea lanzará una herramienta digital, denominada «European Climate Viewer» (Visor Europeo del Clima), para visualizar los riesgos climáticos en distintos escenarios y territorios, con aplicaciones como la evaluación de la vulnerabilidad de las redes ferroviarias.

El coste de no adaptarse

Entre 2022 y 2025, las pérdidas económicas directas derivadas de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos ascendieron a unos 200.000 millones de euros en la UE, frente a una media anual de 8.600 millones en la década de 1980.

«Cada euro invertido hoy en resiliencia contribuye a proteger los empleos, las empresas y los medios de vida del mañana», declaró el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra.

La Comisión estima que adaptar la economía europea requerirá inversiones de unos 70.000 millones de euros al año, pero señala que estas pueden generar retornos de entre dos y diez veces su valor en pérdidas evitadas, o incluso superiores en algunos casos.

Según estimaciones conservadoras de la Comisión, el calor provocó pérdidas equivalentes al 0,17 % del PIB de la UE entre abril y septiembre de este año, mientras que sólo una cuarta parte de los daños climáticos están asegurados.

Los riesgos del calentamiento ya figuran incluso en la información financiera que las grandes tecnológicas ofrecen a los inversores.

Anthropic, el gigante de la inteligencia artificial creador de Claude, advertía ayer, lunes, en su folleto de salida a bolsa de que «unas temperaturas medias más elevadas pueden incrementar el consumo de electricidad y agua necesario para refrigerar los equipos» y, con ello, aumentar sus costes operativos.

Las fuentes citaron además las recientes lluvias torrenciales en Valencia para ilustrar las consecuencias económicas de una prevención insuficiente y advirtieron de que las empresas pueden reconsiderar sus inversiones en territorios vulnerables si no se refuerza su protección.

Pero Bruselas aspira no sólo a reducir costes, sino a crear riqueza. El mercado mundial de las tecnologías de adaptación podría alcanzar 3,5 billones de euros en 2050, y Europa quiere capturar gran parte de ese negocio.

El paquete legislativo, que deberá negociarse con los Estados miembros (el Consejo) y con el Parlamento Europeo, no contará con financiación adicional específica, ya que los recursos necesarios se incluyen en la propuesta de presupuesto plurianual de la UE para 2028-2034, actualmente en negociación.

Según la propuesta de la Comisión, los Veintisiete deberían tener listos sus planes nacionales de resiliencia para diciembre de 2030. EFE

jaf/asa/cc

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