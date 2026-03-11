Bruselas pone en marcha una plataforma europea para empoderar a las mujeres del campo

Bruselas, 11 mar (EFE).- La Comisión Europea anunció este miércoles la puesta en marcha de una plataforma diseñada para empoderar a las mujeres en la agricultura y promover la igualdad de oportunidades en las comunidades rurales.

Con ello, Bruselas pretende aumentar la presencia de las mujeres en el sector agrario, donde siguen estando infrarrepresentadas, al gestionar solo el 32 % de las explotaciones agrícolas debido a «obstáculos persistentes, como la desigualdad en el acceso a la tierra, la financiación y la formación».

La nueva «Plataforma de Mujeres en la Agricultura» servirá, según el Ejecutivo comunitario, para ayudar a «aumentar la participación de las mujeres en la agricultura, fomentar la mentoría y compartir buenas prácticas».

Su lanzamiento coincide con la declaración de 2026 como Año Internacional de la Mujer Agricultora por parte de las Naciones Unidas.

La actividad principal de este nuevo instrumento será la mentoría, indicó Bruselas, que precisó que las personas que actúen como mentoras «compartirán conocimientos prácticos, crearán una red para «desafiar los estereotipos, inspirarán a las jóvenes y normalizarán el liderazgo femenino en la agricultura». Con ello, se quiere mejorar el acceso a las oportunidades y garantizar que las contribuciones de las mujeres sean plenamente reconocidas.

Las interesadas que quieran formar parte de la plataforma deben residir en la UE y trabajar en la agricultura o en un sector relacionado y enviar su solicitud antes del 30 de abril de 2026.

La Comisión recordó que está mejorando la recopilación de datos para tener en cuenta también la perspectiva de género y así mejorar la formulación de políticas.

En 2024, 55.300 mujeres jóvenes recibieron apoyo para establecer sus negocios agrícolas y beneficiarse de ayudas adicionales a la renta. EFE

mb/lpc/cg