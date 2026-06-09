Bruselas presenta su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia

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Bruselas, 9 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este martes el vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, que incluye nuevas medidas de presión en el ámbito de la energía, el sector financiero y el comercio, además de prohibir la entrada en la Unión Europea de excombatientes prorrusos.

«Hoy presentamos el 21 paquete de sanciones. Nos centramos en los sectores con más impacto: la energía, el sector financiero y de cripto, el comercio y por primera vez incluimos la pesca», dijo en rueda de prensa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

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