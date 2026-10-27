Bruselas propone reforzar el poder de Frontex y digitalizar el retorno de migrantes

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Bruselas, 27 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este martes un refuerzo de las capacidades de la agencia de fronteras y costas Frontex para que ésta goce de más poder de actuación en crisis migratorias, así como una digitalización del proceso de retorno de migrantes irregulares.

Las nuevas normas permitirán a la agencia «actuar con más rapidez y eficacia» a través de contingentes permanentes en fronteras, una «fuerza de acción rápida» para actuar en situaciones de crisis y un Centro de Vigilancia en Línea para detectar amenazas a las fronteras de la UE.

Además, el Ejecutivo comunitario presentó un nuevo reglamento destinado a digitalizar los procesos de retorno, readmisión y reintegración de migrantes irregulares que contempla reducciones de la carga administrativa y la creación de una interfaz única para todo el proceso. EFE

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