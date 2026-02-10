Bruselas quiere que las plataformas digitales mejoren la lucha contra el ciberacoso

Bruselas, 10 feb (EFE).- La Comisión Europea presentó este martes una estrategia contra el ciberacoso que, entre otras acciones, contempla pedir a las plataformas digitales que adopten medidas «efectivas» para combatirlo, de tal manera que asuman «su plena responsabilidad» en este ámbito.

El Ejecutivo comunitario revisará en verano las directrices que ha dado a las tecnológicas en el marco de la ley de servicios digitales (DSA) para que combatan el contenido ilegal en internet, prestando especial atención a la protección de los menores.

«La DSA protege a los niños de daños como la manipulación de algoritmos, el diseño adictivo o el contenido no deseado», dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen, en la rueda de prensa en la que presentó el plan.

En este sentido, Virkkunen recordó que Bruselas obligó la semana pasada a la tecnológica china TikTok a cambiar su diseño adictivo y recientemente ha iniciado una investigación contra X por su herramienta del inteligencia artificial Grok, tras las imágenes de mujeres y niñas desnudas sin su consentimiento.

«Hemos progresado, pero el trabajo no ha concluido», señaló Virkkunen.

Por eso, Bruselas pedirá a las plataformas que adopten «tecnologías efectivas para prevenir la exposición al ciberacoso», como por ejemplo, que haya verificadores que adviertan de la «difusión de contenidos ilegales de acoso cibernético».

Una «pandemia», según lo definió el comisario europeo de Juventud, Glenn Micallef, de la que en Europa han sido víctimas uno de cada seis niños entre 11 y 15 años, especialmente niñas y mujeres jóvenes, así como grupos vulnerables, por su condición racial o sexual.

Las cifras que maneja la Comisión también muestran que 1 de cada 8 niños ha reconocido acosar cibernéticamente otros.

El plan también contempla la creación de una aplicación móvil para que las víctimas de acoso puedan denunciarlo fácilmente y solicitar ayuda, y apoyar planes de concienciación en las escuelas.

Además, como ya avanzó la presidenta de la Comisión Europea el pasado mes de septiembre, Bruselas creará un panel de expertos para que elabore recomendaciones sobre cómo se puede proteger mejor a los menores en las redes sociales.

El panel debería haber empezado a trabajar en diciembre pero el Ejecutivo comunitario espera ahora que lo haga en las próximas semanas y la intención es que en verano presente sus propuestas, entre las que Bruselas ha abierto la posibilidad de crear una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales. EFE

