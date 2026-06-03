Bruselas reclama a España más alquiler social y menos dependencia del presupuesto público

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Bruselas, 3 jun (EFE).- La Comisión Europea instó este miércoles a España a ampliar su parque de vivienda social y a reducir su dependencia de la financiación pública, en el marco del Semestre Europeo de Primavera 2026, que incluye recomendaciones específicas para cada Estado miembro.

En su diagnóstico sobre el mercado inmobiliario español, el Ejecutivo comunitario advirtió de que España cuenta con uno de los parques de vivienda social más reducidos de la UE, con menos del 2 % de la oferta total, frente a una media europea de aproximadamente el 7 %, y de que el sinhogarismo va en aumento.

Para mejorar la situación, Bruselas recomendó «favorecer las opciones de alquiler social, mejor adaptadas a las necesidades territoriales» y ampliar el número de unidades en las zonas más deprimidas económicamente para «promover políticas de bienestar social».

«El alquiler social ofrece acceso directo e inmediato a viviendas asequibles sin exigir compromisos a largo plazo, costes de entrada adicionales ni restricciones de elegibilidad, en comparación con los planes de compra», reza el texto.

También instó a España a establecer «mecanismos de financiación predecibles» para el sistema de vivienda social, como la reinversión de rendimientos o fondos rotativos, a fin de reducir su dependencia del presupuesto nacional.

En general, la Comisión atribuyó la presión sobre el mercado a «cuellos de botella persistentes en la oferta», entre ellos la escasa disponibilidad de suelo edificable y la lentitud de los procedimientos administrativos y tramitación de permisos; factores que, combinados con una demanda creciente, están impulsando al alza los precios.

Así, Bruselas pidió a Madrid ampliar el parque de viviendas mediante la revisión del marco regulatorio, la simplificación de los procesos de concesión de permisos y la reconversión del parque edificado infrautilizado.

«Sin medidas decisivas, la escasez de vivienda y las desigualdades seguirán erosionando la competitividad económica y la cohesión social, en particular en las regiones y ciudades más gravemente afectadas», concluye el paquete. EFE

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