Bruselas urge a Israel a no cortar el contacto con ninguno de sus interlocutores europeos

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Estrasburgo (Francia), 8 jul (EFE).- La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, pidió este miércoles a Israel que mantenga el diálogo con todos sus interlocutores a nivel europeo después de que este país cortara en junio todo contacto con la alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas.

«Durante mi visita a Israel subrayé que nuestra asociación requiere un diálogo continuado, abierto y franco. Tanto el presidente (de Israel, Isaac) Herzog como el ministro de Exteriores (Gideon) Sa’ar estuvieron de acuerdo y reiteraron la importancia de las relaciones UE-Israel», dijo Suica en un debate en el Parlamento Europeo sobre el papel de la UE en la reconstrucción de Gaza.

«Tenemos que hablar con todas las partes y es importante que ellos hablen con todos los interlocutores europeos», recalcó.

Israel cortó relaciones con Kallas el pasado 18 de junio tras acusarla de haber comparado el trato que da Israel a los palestinos en Gaza y Cisjordania con el ‘apartheid’ de Sudáfrica. Pocos días después, la comisaria para el Mediterráneo participó en un viaje a Israel.

Suica defendió hoy que mantener el diálogo con este país y apoyar a una Autoridad Palestina reformada «no son mutuamente excluyentes».

«Veo algunos pasos positivos por parte del lado israelí», dijo Suica, quien aseguró que transmitió a Sa’ar el apoyo de la Unión Europea a un Estado palestino viable y urgió a que no haya obstáculos para la implementación del plan de paz para Gaza.

«Aunque la situación es crítica, estamos logrando resultados concretos con nuestra labor diplomática», defendió la eurocomisaria.

El eurodiputado socialdemócrata griego Yannis Maniatis, cuyo grupo propuso este debate, lamentó por su parte la presencia de Suica en la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su reciente viaje a Israel.

«Usted no es suficientemente clara o estricta ‘vis a vis’ con el Gobierno de Netanyahu y fue en el momento erróneo, cuando el Gobierno israelí había atacado a la alta representante. Sólo con eso se debería haber cancelado la visita», criticó Maniatis.

«Cuando alguien ataca a nuestra representante institucional, el silencio no es neutralidad y equivale a rendirse», añadió. EFE

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