Bulgaria confirma que participará en la reunión inaugural de la Junta de Paz en Washington

Varna (Bulgaria), 17 feb (EFE).- El Gobierno de Bulgaria confirmó este martes que participará como observador en la reunión inaugural de la Junta de Paz que se celebrará el jueves en Washington por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La decisión fue adoptada hoy en una reunión del Ejecutivo búlgaro en funciones, encabezado por el conservador Rosen Zhelyazkov, quien será reemplazado en breve por un jefe de Gobierno interino de cara a las elecciones generales previstas para mediados de abril.

Al encuentro de Washington acudirá una delegación liderada por Iván Naydenov, secretario permanente del Ministerio de Exteriores de Bulgaria, un país miembro de la Unión Europea (UE).

Bulgaria participará en calidad de país observador, sin derecho a voto, según los estatutos de la Junta de Paz, lo que significa que el país no incurre en ningún tipo de obligaciones financieras, destacó su Ministerio de Exteriores.

En el comunicado, el Gobierno búlgaro subraya que su participación es coherente con su postura firme de apoyo a los esfuerzos para lograr una paz duradera en la Franja de Gaza, así como a la seguridad y la estabilidad en todo Oriente Próximo.

La Carta fundacional de la Junta Paz fue firmada en enero en Davos (Suiza) por el propio Zhelyazkov, aunque el documento aún no ha sido ratificado por el Parlamento búlgaro.

La Junta de Paz, creada por Trump para resolver conflictos mundiales, busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos para Gaza con el objetivo declarado de poner fin al conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.

Hungría, la República Checa e Italia, gobernados por ejecutivos ultranacionalistas y aliados con Trump, también acudirán a la cita inaugural de la Junta de Paz en Washington esta semana. EFE

