Burnham responde a Rusia que respalda «al 100 %» a Ucrania tras amenazas por uso de drones

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Londres, 18 ago (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, reiteró este martes que el Reino Unido continuará respaldando «al 100 %» a Ucrania, tras las amenazas de Rusia de «consecuencias inevitables» para el país por proveer a Kiev con drones que puede usar en su guerra contra los rusos.

Preguntado al respecto por la prensa durante un acto en Wolverhampton (centro de Inglaterra), el jefe del Gobierno británico dijo: «El Reino Unido está haciendo lo que lleva mucho tiempo diciendo que haría, que es apoyar a Ucrania al 100 % contra esta guerra ilegal liderada por (el presidente ruso) Vladímir Putin».

Burnham defendió que la postura británica desde que empezó el conflicto en 2022 es la de brindar apoyo a Ucrania para que pueda defenderse y que, al igual que sus predecesores en el cargo, él mantendrá su respaldo a Kiev.

«No somos amigos de conveniencia. Estaremos ahí cuando Ucrania nos necesite y eso no cambiará», agregó.

Sus palabras llegan después de que el Gobierno ruso, a través de su embajada en Londres, advirtiera al Reino Unido de que habrá «consecuencias inevitables» por haber provisto a Ucrania de drones.

«Londres está optando deliberadamente por una escalada en la crisis en Ucrania y, al hacerlo, actúa como cómplice y perpetrador de crímenes sangrientos y ataques terroristas», dijo la legación diplomática rusa en su comunicado.

«Cuanto más se involucre en el conflicto (…) mayor será el precio a pagar», añadió.

El Reino Unido es uno de los principales donantes de ayuda militar a Ucrania -tras EE.UU. y Alemania-, según calcula la BBC, que precisa que dos compañías británicas han estado supliendo de drones al Ejército ucraniano, unos drones que han causado a los rusos daños valorados en decenas de miles de millones de euros.

El Gobierno británico ha respondido a través de un portavoz del Ministerio de Defensa, quien declaró: «El Reino Unido apoya codo con codo a Ucrania y estamos comprometidos a proveer el equipamiento que necesitan para defenderse contra la invasión ilegal de Putin». EFE

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