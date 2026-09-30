Buscan a 10 desaparecidos tras naufragio con 3 muertos y 49 rescatados en Puerto Rico

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San Juan, 30 sep (EFE).- La Guardia Costera estadounidense en San Juan continúa este miércoles la búsqueda de diez migrantes desaparecidos, después de un naufragio de una «embarcación improvisada» la noche del domingo con 62 personas a bordo cerca de la isla de Mona, una reserva natural situada en el oeste de Puerto Rico.

Las autoridades rescataron a 49 personas y recuperaron los cuerpos de tres personas.

«Las agencias colaboradoras y el Gobierno de la República Dominicana continuaron la búsqueda el miércoles y durante toda la noche», indicaron los guardacostas en su página en la red social X, pidiendo la cooperación de familiares de personas que pudieran haber estado a bordo.

De acuerdo a las autoridades, la embarcación improvisada volcó el domingo alrededor de las 23:00 hora local (3:00 GMT), luego de que se desatara una pelea y varias personas resultaran gravemente heridas con un machete, lo que obligó a los ocupantes a saltar al agua e intentar nadar hasta la isla de Mona.

El buque ‘Joseph Doyle’ trasladó a las 49 personas a tierra para que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) se hagan cargo de ellas para una investigación más exhaustiva.

«Los supervivientes han confirmado que había 62 personas a bordo de la embarcación y continúa la búsqueda de las 10 personas que siguen desaparecidas», concluyó la Guardia Costera.

Ninguno de los tripulantes llevaba chalecos salvavidas en el momento del naufragio.

Dominicanos y haitianos realizan viajes migratorios en embarcaciones frágiles conocidas como yolas, a través del Canal de la Mona que es un paso marítimo de unos 110 kilómetros de ancho que comunica República Dominicana y Puerto Rico.

Isla de Mona está situada en el canal homónimo, que separa a Puerto Rico de República Dominicana, una ruta migratoria muy utilizada por los dominicanos y haitianos que tratan de llegar a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU. EFE

ea/jlp