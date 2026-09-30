Buscan a 10 desaparecidos tras naufragio con 3 muertos y 49 rescatados en Puerto Rico

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San Juan, 30 sep (EFE).- La Guardia Costera estadounidense en San Juan continúa este miércoles la búsqueda de diez migrantes desaparecidos, después de un naufragio de una embarcación la noche del domingo con 62 personas a bordo, fueron rescatados tres muertos y 49 sobrevivientes, cerca de la isla de Mona, una reserva natural situada en el oeste de Puerto Rico.

«Las agencias colaboradoras y el Gobierno de la República Dominicana continuaron la búsqueda el miércoles y durante toda la noche. Los familiares que crean que sus seres queridos se encontraban a bordo de la embarcación volcada pueden ponerse en contacto con el cónsul general en el 787-725-9550 o el 939-204-2066», indicaron los guardacostas en su página en la red social X.

De acuerdo a las autoridades, la embarcación improvisada volcó el domingo alrededor de las 23:00 hora local (3:00 GMT), luego de que se desatara una pelea y varias personas resultaran gravemente heridas con un machete, lo que obligó a los ocupantes a saltar al agua e intentar nadar hasta la isla de Mona.

La Guardia Costera confirmó que rescataron a 49 personas con vida y recuperaron tres cadáveres.

El buque ‘Joseph Doyle’ trasladó a las 49 personas a tierra para que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) se hagan cargo de ellas para una investigación más exhaustiva.

«Los supervivientes han confirmado que había 62 personas a bordo de la embarcación y continúa la búsqueda de las 10 personas que siguen desaparecidas», concluyó la Guardia Costera.

Ninguno de los tripulantes llevaba chalecos salvavidas en el momento del naufragio.

La isla de Mona está situada en el canal homónimo, que separa a Puerto Rico de República Dominicana, una ruta migratoria muy utilizada por los dominicanos y haitianos que tratan de llegar a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU. EFE

ea