Caen las ganacias de Pemex en el segundo trimestre por el costo financiero y los impuestos

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Las ganancias de Petróleos Mexicanos (Pemex) cayeron en el segundo trimestre frente al mismo lapso de 2025, debido a mayores costos financieros e impuestos, informó este viernes la endeudada compañía estatal.

Pemex, considerada por el gobierno un emblema de soberanía energética, enfrenta una profunda crisis marcada por el declive de su producción, falta de inversiones y una abultada deuda.

Cerró 2025 con una pérdida de unos 2.500 millones de dólares, mientras el gobierno invierte en su rescate con un agresivo apoyo financiero.

Pemex registró ganancias por 18.024 millones de pesos (unos 1.040 millones de dólares) en el segundo trimestre, una caída de 69,7% frente al mismo periodo del año pasado.

La merma se explica por un aumento de 177% en los costos financieros, esto es, el pago de intereses por bonos y otros instrumentos emitidos por Pemex, mayores impuestos y un tipo de cambio desfavorable, indicó la empresa en su reporte.

Informó que su deuda al cierre del segundo trimestre alcanzó 77.500 millones de dólares, una disminución de 9,1% respecto al final de 2025.

Los pasivos de Pemex son una preocupación para las arcas fiscales de México.

En mayo, Moody’s rebajó la calificación de deuda soberana del país al alegar un debilitamiento de sus finanzas públicas, golpeadas por el empeño del gobierno en solventar a la petrolera y por un fuerte gasto social.

En contraste, la empresa anunció en junio un acuerdo con su par brasileña Petrobras para explorar proyectos conjuntos de petróleo y gas, especialmente en el Golfo de México, y revertir con ello el declive de su producción.

jla/yug/cjc