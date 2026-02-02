Caen un 11 % las ventas de coches nuevos en Rusia tras las subidas de impuestos



Moscú, 2 feb (EFE).- Las ventas de coches nuevos en Rusia cayeron en enero un 11 % en comparación con el mismo período del año anterior, informó este lunes el Ministerio de Industria y Comercio, en un contexto de subidas de impuestos y caída de demanda general.

En enero las ventas de automóviles nuevos disminuyeron un 11 %, hasta las 91.400 unidades, en comparación con el mismo mes del año anterior, según TASS.

Las ventas de turismos sumaron 81.900 unidades (un 7 % menos que el año anterior); las de vehículos comerciales fueron 5.600 (-28 %); camiones 3.200 (-39 %) y 597 autobuses (-25 %).

Por otro lado, aumentaron ligeramente (3 %) las ventas de coches de marcas rusas y de vehículos ensamblados en el país, superando las 54.000.

Las de vehículos importados, mientras tanto, se desplomaron un 25 %, hasta las 37.000.

Se registró un aumento de las ventas de coches eléctricos nuevos en un 30 %, hasta las 990 unidades vendidas.

El sector del automóvil se encuentra en deterioro en Rusia en un contexto de empeoramiento de las condiciones económicas a las que, con la entrada del año ,se ha sumado un aumento de los impuestos (incremento de dos puntos porcentuales del IVA, entre otras medidas), con una tasa específicamente para los coches.

Aunque que las autoridades tratan de promocionar y reflotar los productos nacionales, existe una caída generalizada de la demanda que afecta también al automóvil.

A pesar de que China dominó rápidamente el mercado ruso, donde los occidentales dejaron un gran vacío tras su marcha debido al inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y las consecuentes sanciones internacionales impuestas, en diciembre se observó una caída del 31 % intermensual en la venta de automóviles chinos. EFE

