California ordena un plan para responder al impacto de la IA en el empleo

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El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó el jueves a los organismos locales que comiencen a elaborar un plan para mitigar el impacto de la inteligencia artificial en los empleos, el primer estado de Estados Unidos en tomar una medida de este tipo.

La directriz de Newsom llega en un momento de crecientes temores de que la IA pueda arrasar con todo tipo de empleos, a medida que las máquinas aprenden a realizar tareas que antes requerían a seres humanos.

La orden ejecutiva movilizará a agencias estatales, expertos, universidades y líderes de la industria para elaborar políticas sobre estándares de indemnización por despido, seguros de empleo, capacitación de trabajadores y un mejor seguimiento de las contrataciones y despidos, con el fin de evitar sorpresas desagradables y recortes repentinos de personal.

«Las empresas van a ganar una fortuna, y por eso no podemos seguir teniendo un sistema de impuestos sobre la nómina que grave los empleos y luego subsidie la automatización», dijo el gobernador en un comunicado.

Newsom —a quien muchos consideran uno de los principales aspirantes del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2028— señaló que el vertiginoso avance de la IA implica que es necesario reinventar todo el sistema laboral.

La medida se produce mientras las cifras revelan que el sector tecnológico estadounidense —cuyo centro neurálgico se encuentra en Silicon Valley, en California— recortó más de 52.000 puestos de trabajo en los tres primeros meses del año, según la firma Challenger, Gray & Christmas.

El miércoles, Meta, la empresa matriz de Facebook, empezó a despedir a 8.000 personas, alrededor del 10% de su plantilla.

Los avances en la IA, que han permitido automatizar tareas cada vez más complejas, suelen ser citados por las empresas como la razón para reducir su personal.

Pero algunos analistas del sector sostienen que las compañías están utilizando esta tecnología como pretexto para otros recortes de costos.

Los cambios de esta tecnología en la forma de trabajar repercuten en todo el mundo y generan un debate global.

Algunos líderes de grandes compañías tecnológicas, como Elon Musk y Sam Altman de OpenAI, han sugerido que estas tecnologías dejarán a tanta gente sin trabajo que los seres humanos se convertirán, en la práctica, en criaturas ociosas a las que habrá que proporcionar algún tipo de renta básica universal para que puedan sobrevivir.

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