Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, abandona Venezuela para regresar a Italia

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Roma, 23 may (EFE).- Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab, ha abandonado Venezuela para regresar a su Italia natal, una semana después de la extradición de su marido a Estados Unidos.

Fuentes del Ministerio de Exteriores italiano confirmaron a EFE que Fabri «ha abandonado Venezuela para regresar a Italia» sin dar más detalles.

Camilla Fabri, nacida en Roma en 1994, ha ocupado cargos en el Gobierno del expresidente Nicolás Maduro encarcelado en Estados Unidos desde su captura en enero- como viceministra para la Comunicación Internacional entre junio de 2025 y febrero de 2026 y ha presidido el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

Está casada y tiene dos hijas con Saab, exministro y amigo personal de Maduro acusado por Estados Unidos de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de ser el testaferro del líder chavista.

Precisamente el regreso de Camilla Fabri a Italia se produce una semana después de que el Gobierno de Venezuela, de Delcy Rodríguez, haya extraditado a Alex Saab a Estados Unidos, para ser acusado de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha alegado que la deportación del presunto testaferro de Nicolás Maduro ha sido aprobada teniendo en cuenta los intereses del país.

Por otro lado, Alex Saab y Camilla Fabri también han tenido problemas con la Justicia italiana.

El pasado enero el propio Saab informó de que había alcanzado un pacto con la Fiscalía italiana para poner fin a un juicio ante el Tribunal de Roma en el que estaban acusados de blanqueo de capitales, con la que según medios italianos, él aceptó a un año y dos meses de prisión y ella a un año y siete meses. EFE

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