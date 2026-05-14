Canadá vigila a 36 personas por el brote de hantavirus vinculado a un crucero
Toronto (Canadá), 14 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Canadá están contactando a 26 personas consideradas de bajo riesgo que viajaron en vuelos con un caso confirmado de hantavirus vinculado al brote detectado en el crucero MV Hondius, lo que eleva a al menos 36 el número de canadienses bajo seguimiento.
La directora de Salud Pública de Canadá, Joss Reimer, explicó este jueves que los 26 pasajeros no se sentaron cerca del caso confirmado ni tuvieron contacto directo o prolongado con la persona infectada, por lo que no están obligados a aislarse.
El grupo se suma a nueve contactos considerados de alto riesgo, que permanecen en aislamiento y no presentan síntomas, y a una persona que inicialmente había sido clasificada como de alto riesgo pero que ahora ha sido rebajada a bajo riesgo.
Reimer indicó que no hay pruebas de transmisión por personas asintomáticas y que, por el momento, Canadá sólo realizará pruebas a quienes presenten síntomas, aunque esa política podría cambiar si nueva información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el análisis de expertos lo aconsejan.
El pasado domingo regresaron a Canadá procedentes de Tenerife (España) cuatro canadienses que permanecían en el MV Hondius. Estos pasajeros permanecerán al menos 21 día en cuarentena en el oeste del país.
Otras dos personas que viajaron en el crucero y lo abandonaron antes de que se detectase el brote de hantavirus están aislados en la provincia de Ontario.
El resto de individuos en cuarentena son personas que compartieron vuelos con casos conocidos de hantavirus. EFE
