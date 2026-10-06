Canarias busca posicionarse en el sector aeroespacial en el congreso internacional IAC2026

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Ilya U. Topper

Belek (Turquía), 6 oct (EFE).- Canarias busca atraer esta semana en Turquía, durante la 77 edición de la conferencia astronáutica internacional IAC2026, proyectos e inversiones en el sector aeroespacial destacando el atractivo de su clima favorable, su posición estratégica, su capacidad científica y sus incentivos fiscales.

Más de 6.000 participantes de todo el mundo se reúnen de aquí al jueves en Belek, un balneario al sur de Turquía, entre ellas, numerosas empresas españolas, aglutinadas en un Pabellón de España.

El objetivo es «dar a conocer los sólidos avances y el firme posicionamiento del archipiélago en el sector aeroespacial a nivel internacional», aseguró el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias, David Pérez-Dionis, que encabeza la delegación isleña.

Según el representante canario, es importante «aprovechar las múltiples ventajas que ofrecen las islas para acoger programas, proyectos, instalaciones y planes de las organizaciones e instituciones más relevantes en el panorama mundial».

«Hemos mantenido una agenda intensa que nos ha permitido reunirnos con más de 15 empresas e instituciones a las que hemos transmitido las capacidades que tiene Canarias para el desarrollo del sector aeroespacial», aseguró Pérez-Dionis en declaraciones a EFE.

De hecho, Canarias ofrece a las empresas del sector una excelente ubicación geográfica, junto con un desarrollo tecnológico alto, además de gozar de importantes ventajas fiscales.

«La valoración es muy positiva. Hemos recibido muchas peticiones de información por parte de las empresas y las entidades con las que nos hemos reunido, y todas han mostrado mucho interés en la posibilidad de desarrollar su actividad en Canarias», aseguró Pérez-Dionis.

La delegación canaria se reunió este martes con representantes de numerosas empresas e instituciones de todo el mundo, entre ellas, las españolas Arkadia, especializada en propulsión verde, Satlantis, un productor de cámaras ópticas para satélites, y GTD, especialista en control de lanzadores y cohetes).

Además, hubo contactos con la franco-italiana Thales Alenia Space, dedicada al diseño, desarrollo y operación de sistemas basados en satélites y tecnologías para el espacio, con el fabricante coreano de satélites Satrec, con la Agencia Espacial Europea (ESA) y con la Corporación Espacial Sueca.

Durante estos encuentros los interlocutores valoraron el trabajo que está desarrollando la Estrategia Aeroespacial Canaria.

La constelación canaria

Ismael López, presidente de Thales Alenia Space en España, destacó la apuesta decidida de las islas en un sector estratégico, puntero, de alta tecnología y que genera empleo de alto valor añadido.

El representante de Thales consideró «fundamental» que todas estas iniciativas estén coordinadas, «no solo a nivel regional, sino también nacional y hasta a nivel europeo».

Por eso, agregó, la «constelación canaria» podría ser «un activo de España» en iniciativas del sector en Europa.

La empresa desarrolla actualmente en Fuerteventura el prototipo de un «seudosatélite», un vehículo aéreo que puede permanecer durante mucho tiempo a unos 20 kilómetros de altura para realizar funciones parecidas a las de un satélite, aunque sin estar en órbita.

«El sector está floreciendo en Europa y se están multiplicando significativamente las inversiones. Es un sector muy puntero, de muy alta tecnología, genera empleo de altísimo valor añadido», aseguró López en declaraciones a EFE.

La delegación canaria prevé de aquí al final del congreso encuentros con la empresa espacial británica Open Cosmos, el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), la Agencia Espacial de Brasil, la Agencia Espacial de Portugal y la Agencia Espacial de Sudáfrica.

El congreso anual de la IAC abarca todos los sectores y temas espaciales, muestra los avances más recientes en el ámbito académico e industrial y ofrece oportunidades para establecer contactos con la comunidad espacial global y explorar posibles colaboraciones únicas.

El próximo año, el 78 congreso de la IAC se celebrará en Poznan (Polonia), mientras Barcelona aspira a acogerlo en 2029. EFE

iut/jk/jcg

(foto)

Proexca, la Sociedad Canaria de Fomento Económico, colabora con EFE en la difusión de este contenido.

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