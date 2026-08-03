Canciller de Uruguay dice que las tensiones dentro del Mercosur «no ayudan para nada»

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Montevideo, 3 ago (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró este lunes que las tensiones dentro del Mercosur «no ayudan para nada» y añadió que este es un momento en el que hay que pensar en construir y no en confrontar.

Así lo dijo en una rueda de prensa en la que fue consultado por las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien este domingo calificó nuevamente a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de «ladrón» y lo tildó también de «corrupto».

«Cualquier elemento de tensionamiento en el Mercosur no ayuda para nada. Todo elemento de reducir el diálogo de los presidentes no ayuda, tensiona y no nos facilita en un momento tan importante del Mercosur», dijo el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo.

En ese sentido, apuntó que su país está «monitoreando todo de muy de cerca», pero aclaró que intermediará porque ese es un diálogo entre argentinos y brasileños.

«Está claro que para nosotros tienen que bajar estas tensiones, pensar una lógica de Estado y de Presidencia, porque el Mercosur está en un momento extraordinario con la Unión Europea, con el EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) y en el diálogo con los asiáticos y este es el momento de pensar más en construir que en confrontar o generar choques internos», enfatizó Lubetkin.

Milei calificó a Lula da Silva de «ladrón» y lo tildó también de «corrupto», días después de que una declaración similar desencadenara una crisis diplomática entre ambos países.

«Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, por lo cual también es cierto lo de presidiario», expresó Milei sobre Lula durante una entrevista con la señal LN+.

«No sólo eso: lo liberaron por una falla del procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto es ladrón y es un corrupto», añadió, tras ser consultado sobre sus declaraciones de la semana pasada en São Paulo, que desataron un episodio de tensión entre ambos países.

Durante su discurso en la convención del Partido Liberal (PL) de Brasil en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, el mandatario argentino calificó el pasado sábado a Da Silva de «ladrón», entre otros agravios que llevaron al dirigente brasileño a llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocar al embajador argentino en Brasilia.

Consultado este domingo por aquellas declaraciones, Milei insistió en que dijo la verdad y, preguntado por la agresividad de sus palabras, respondió: «Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar». EFE

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