Canciller mexicano destaca que llamada con Rubio se dio en «un ambiente muy cordial”

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Ciudad de México, 9 jun (EFE).- El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, informó este martes que la conversación telefónica que sostuvo el lunes con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en la que revisaron la cooperación en seguridad, migración y comercio, se realizó en un ambiente “muy cordial, muy respetuoso”.

«Ayer tuvimos una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (…). Una conversación en un ambiente muy cordial, muy respetuoso», afirmó Velasco, quien señaló que el diálogo duró cerca de media hora.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el funcionario explicó que uno de los principales temas fue la cooperación en seguridad fronteriza y combate al crimen organizado.

«Conversamos sobre la cooperación que tenemos en materia de seguridad, sobre seguir adelante naturalmente sobre los principios de los que ya hemos hablado muchas veces bajo el programa de cooperación en materia de seguridad fronteriza y aplicación de la ley», indicó.

Velasco adelantó que esta semana se realizará en Ciudad de México una reunión bilateral de trabajo con representantes de ambos gobiernos para dar seguimiento a esos esfuerzos.

Sobre los resultados alcanzados, destacó que México expuso avances en el combate al tráfico de drogas y la migración irregular.

«Hay una disminución del 76 % de las incautaciones de fentanilo en la frontera entre el inicio de la administración de la presidenta (de México, Claudia) Sheinbaum y el último mes del que tenemos registro», sostuvo.

Asimismo, señaló que ambos países seguirán trabajando en materia migratoria «siempre con respeto a los derechos humanos».

El canciller también informó que abordaron la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros asuntos comerciales.

«Conversamos sobre la importancia de que se llegue a buen puerto con las conversaciones que hay en curso en esta materia», dijo.

Según Velasco, Rubio le comunicó que da seguimiento personal a estos temas y que ambos continuarán en contacto para explorar una futura reunión presencial.

La llamada ocurre en un contexto de tensiones entre ambos países. La semana pasada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, respetar los asuntos internos del país tras una serie de intercambios públicos relacionados con la seguridad y el combate al narcotráfico. EFE

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