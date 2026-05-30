Candidato izquierdista de Perú Roberto Sánchez rechaza presuntos vínculos con narcotráfico

2 minutos

Lima, 30 may (EFE).- El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez, que disputará la segunda vuelta en Perú con la derechista Keiko Fujimori, rechazó este sábado de manera «absoluta y categórica» cualquier intento de vincularlo con actos ilegales, con la criminalidad y con hechos relacionados al narcotráfico, tras una denuncia periodística.

Sánchez explicó que, durante sus actividades políticas en distintas regiones, se facilitó una unidad de transporte sin que existiera de su parte conocimiento alguno sobre antecedentes o situación relacionada con sus propietarios.

La aclaración del candidato del partido Juntos por el Perú responde a una denuncia del diario El Comercio que asegura que Sánchez se movilizó, durante sus eventos de campaña, en el automóvil de un detenido por tráfico de droga.

«No tengo ni he tenido relación personal, política ni económica con personas dedicadas a actividades ilícitas. Mi trayectoria pública y mi vida han sido siempre de cara al pueblo, con transparencia, honestidad y respeto a la ley», expresó Sánchez en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X.

Agradeció la vigilancia ciudadana y el trabajo de los medios de comunicación porque «eso permite aclarar de inmediato cualquier hecho que genere preocupación pública», anotó.

El candidato y actual congresista aseguró que, desde Juntos por el Perú, caminan con transparencia y de frente al país, siempre dispuestos a colaborar con cualquier investigación que corresponda porque «el Perú merece una política limpia, honesta y al servicio del pueblo».

El también exministro del destituido presidente Pedro Castillo (2021-2022) dedica el fin de semana a realizar visitas de campaña en Lima y se prepara para el debate electoral que tendrá con Fujimori el domingo, siete días antes de la votación por la segunda vuelta presidencial en Perú.EFE

mmr/gad