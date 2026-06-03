Candidato Sánchez pide al alcalde de Lima «corregir abuso» tras negarle permiso para mitin

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Lima, 3 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que se juega la Presidencia de Perú este domingo contra la derechista Keiko Fujimori, pidió este miércoles al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, que corrija la decisión tomada por la Municipalidad de la capital peruana de negar la autorización de la celebración de su mitin final de campaña.

«Ante la decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima de negar la autorización para realizar nuestro mitin de cierre de campaña, expreso mi rechazo a una medida desproporcionada que afecta el derecho de participación política en plena segunda vuelta presidencial. No pedimos privilegios. Exigimos igualdad de condiciones democráticas», expresó Sánchez en un comunicado en redes sociales.

Este miércoles, medios locales difundieron un documento oficial en el que Municipalidad de Lima rechazó la solicitud presentada por el partido izquierdista Juntos por el Perú para que autorice el mitin de Sánchez en el Paseo de los Héroes Navales, en el centro histórico de la capital peruana.

La Municipalidad señaló que ese espacio se encuentra en una zona declarada intangible para el desarrollo de marchas y concentraciones públicas, que además se encuentra vigente el estado de emergencia por motivos de seguridad en Lima y que las actividades públicas deben respetar las normas relacionadas con el orden público, la seguridad ciudadana y el libre tránsito.

«En una elección nacional, las autoridades deben garantizar que todas las opciones puedan dirigirse libremente a la ciudadanía, respetando el orden, la seguridad y la ley. No quiero creer que esta decisión haya sido tomada o convalidada por el alcalde de Lima, señor Renzo Reggiardo», agregó Sánchez.

En este sentido, invocó al alcalde a «revisar esta decisión con sentido democrático y corregir este abuso institucional en el más breve plazo».

«Actuaremos con firmeza, pero también con serenidad. No caeremos en provocaciones ni llevaremos al país al terreno del desorden. Nuestra respuesta será democrática, pacífica y respetuosa de la ley. Nos pueden negar una plaza, pero no nos van a quitar la voz», sostuvo el líder de Juntos por el Perú.

Los argumentos mencionados por la municipalidad no fueron impedimento para que el ultraderechista candidato Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular donde también milita Reggiardo, realizara manifestaciones en el centro histórico de la ciudad para denunciar un fraude electoral en su contra, sin presentar pruebas contundentes, a raíz de la primera vuelta celebrada el pasado 12 de abril.

López Aliaga, alcalde de Lima hasta que renunció en octubre de 2025 para ser candidato presidencial, ha sido secundado en sus reclamos por Reggiardo, quien ha presentado recursos ante juzgados y el Tribunal Constitucional para, según dijo, «defender el voto ciudadano».

Fujimori y Sánchez cerrarán el próximo jueves sus campañas proselitistas para la segunda vuelta presidencial, que se celebrará el próximo domingo para elegir al nuevo jefe de Estado peruano para el período 2026-2031. EFE

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