Capturan en Colombia a supuesto cabecilla de Comandos de la Frontera buscado en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 4 sep (EFE).- Una operación conjunta entre las policías de Colombia y de Ecuador terminó con la captura de un ecuatoriano señalado por ser supuesto cabecilla de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), buscado por la justicia ecuatoriana por un secuestro.

El hombre fue detenido en el municipio colombiano de Puerto Asís, del departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador, y tenía activa una alerta roja de Interpol, según informó este viernes el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

Conocido bajo el alias de ‘Alejo’, el hombre es también considerado un objetivo de alto valor en Ecuador, y tenía una orden de captura por ser el presunto responsable del secuestro extorsivo de un dueño de un hotel, quien aún está desaparecido, ocurrido en 2019 en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.

«Este sujeto utilizaba una doble identidad, ecuatoriana y colombiana, para movilizarse y ocultar su trayectoria delictiva», agregó el ministro en su cuenta de X.

Según la policía ecuatoriana, Alejo sería cabecilla de la red de apoyo a estructuras residuales de los Comandos de la Frontera y supuestamente tiene «control ilícito sobre corredores fluviales del río Putumayo», utilizados como rutas estratégicas para el transporte de droga y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

Reimberg señaló que el hombre fue puesto a órdenes de la justicia ecuatoriana para su debido procesamiento judicial.

La captura de este supuesto cabecilla se da en medio del fortalecimiento de las relaciones militares entre Ecuador y Colombia, que ya han anunciado que preparan, junto a Estados Unidos, operaciones contras las bandas criminales y mafias del narcotráfico que operan en zonas limítrofes de ambos países suramericanos. EFE

cbs/nvm