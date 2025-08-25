The Swiss voice in the world since 1935

Caracas y Puerto Cabello empatan sin goles en el Clausura venezolano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 24 ago (EFE).- Caracas y Puerto Cabello firmaron este domingo un empate sin goles en el último compromiso de la octava jornada del Torneo Clausura venezolano que lidera Deportivo La Guaira.

Caracas, quinto en la tabla de posiciones, visitó el estadio La Bombonerita, situado en la ciudad de Puerto Cabello, hogar del equipo anfitrión, que lo escolta en la sexta casilla.

La octava jornada comenzó este viernes con un choque en el que el colista Yaracuyanos ganó su primer partido en el torneo, por 1-0 al Rayo Zuliano, décimo en la clasificación.

Ese mismo día, Portuguesa, en la penúltima posición, consiguió su segundo triunfo tras derrotar por 3-1 a Anzoátegui, que ocupa el undécimo lugar.

El sábado Zamora, noveno clasificado, cayó por 2-3 en casa ante Monagas, que es cuarto.

Carabobo, segundo en la clasificación, goleó POR 4-1 a Universidad Central de Venezuela, campeón del Torneo Apertura y séptimo del Clausura.

Ya el domingo, Deportivo Táchira, que es tercero, venció por 3-2 a Metropolitanos, que sigue sin ganar desde hace cinco fechas y marcha en el duodécimo puesto.

La Guaira, líder con 21 puntos, venció por 1-2 en su visita a Estudiantes de Mérida, que es octavo. EFE

dga/lb/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR