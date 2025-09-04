The Swiss voice in the world since 1935

Caribbean Airlines suspende temporalmente vuelos entre Trinidad y Tobago y Venezuela

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Juan, 4 sep (EFE).- Caribbean Airlines Limited (CAL) anunció este jueves la suspensión temporal de sus operaciones aéreas entre Trinidad y Tobago y Venezuela, durante todo el mes de septiembre.

La aerolínea caribeña precisó que esta decisión entró en vigor de forma inmediata y afecta tanto a la ruta Trinidad-Caracas como a la ruta Caracas-Trinidad.

Los vuelos afectados son el BW 300 y el BW 301, programados para los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre.

CAL indicó que se pondrá en contacto directamente con los pasajeros que ya hayan reservado estos vuelos y que podrán volver a reservar, realizar cambios y solicitar reembolso sin gastos adicionales.

Todos los cambios deben realizarse a través del centro de reservas telefónico de Caribbean Airlines o de la oficina de billetes de Caribbean Airlines.

La cancelación de vuelos en estas rutas se produce después de que Estados Unidos llevara a cabo un ataque el martes contra una embarcación presuntamente utilizada para el narcotráfico, en el Caribe, en el que murieron once personas.

En este contexto, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, expresó su satisfacción por el ataque estadounidense contra la embarcación que el Gobierno de Donald Trump vincula al Tren de Aragua, y afirmó que el Ejército estadounidense debería eliminar «violentamente» a todos los traficantes de drogas.

Por su parte, las autoridades venezolanas rechazaron esta versión y calificaron las imágenes presentadas como material manipulado con inteligencia artificial.

En medio de una creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió revocar el miércoles el TPS otorgado a los venezolanos, lo que deja al borde de la deportación a un cuarto de millón de inmigrantes de ese país. EFE

ea/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR