Casi 600 economistas respaldan a la gobernadora de la Fed que Trump intenta despedir

Casi 600 economistas firmaron una carta abierta para expresar su apoyo a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, y a la independencia del banco central estadounidense, mientras la funcionaria lucha contra el intento del presidente Donald Trump de despedirla.

«Una buena política económica requiere instituciones monetarias creíbles», afirma la carta, entre cuyos 593 firmantes, hasta el martes, se incluyen premios Nobel y exfuncionarios del gobierno estadounidense. 

«Las instituciones monetarias creíbles, a su vez, requieren la independencia de la Reserva Federal», añade la carta.

El apoyo llegó después de que Trump anunciara la semana pasada, en su plataforma Truth Social, la destitución inmediata de Cook debido a acusaciones de fraude hipotecario. 

Cook, la primera mujer negra en integrar la junta directiva de la Reserva Federal, está impugnando su destitución en los tribunales.

El martes, sus abogados rebatieron la justificación de Trump para despedirla y argumentaron en un escrito que no se le dio la oportunidad de refutar de forma significativa las acusaciones en su contra.

La carta abierta, firmada por varios economistas, señalaba que «recientes declaraciones públicas sobre la gobernadora Cook, incluyendo amenazas de destitución y la afirmación de que ha sido despedida, han llegado junto con acusaciones sin fundamento». 

«Este enfoque amenaza el principio fundamental de la independencia del banco central», advertía la misiva. 

Hasta el martes, entre los firmantes se encontraban los premios Nobel Claudia Goldin, Joseph Stiglitz y Paul Romer.

También figuraban Christina Romer, quien presidió el Consejo de Asesores Económicos durante la presidencia de Barack Obama, y Jared Bernstein, quien ocupó el cargo durante la presidencia de Joe Biden.

Entre las acusaciones que enfrenta Cook se encuentra que declaró dos residencias principales en documentos hipotecarios en 2021: una en Míchigan y otra en Georgia. 

