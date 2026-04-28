Casi 7.900 civiles fueron asesinados por militares en Colombia entre 1990 y 2016

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Un tribunal de paz en Colombia elevó el martes a 7.837 la cifra de civiles asesinados por militares entre 1990 y 2016, para presentarlos como supuestos guerrilleros muertos en combate en el marco del conflicto interno.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada con el acuerdo que desarmó a la guerrilla de las FARC en 2016, investiga estos casos como parte de su labor para esclarecer las violaciones más graves cometidas durante el enfrentamiento armado.

En 2021 el tribunal había establecido 6.402 ejecuciones de civiles, conocidas en Colombia como «falsos positivos», entre 2002 y 2008.

El martes el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, informó que el tribunal recibió información de nuevas fuentes y amplió el periodo de análisis entre 1990 y 2016, por lo que nuevo balance es de 7.837 víctimas.

«Lo más probable es que incluso esta nueva cifra aumente en el futuro», dijo Ramelli durante una audiencia.

El presidente izquierdista Gustavo Petro afirmó en X que «este es el peor crimen de lesa humanidad cometido en las Américas en este siglo».

Varios militares, incluidos altos mandos, han confesado estos crímenes ante el tribunal, que ofrece penas alternativas a la cárcel a cambio de que cuenten la verdad.

En audiencias ante los familiares de las víctimas, han relatado cómo engañaron a jóvenes para asesinarlos y hacerlos pasar como miembros de grupos insurgentes, en algunos casos por presión de sus superiores.

Los militares recibían a cambio beneficios económicos o días de descanso.

La mayoría de los casos ocurrieron durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010), que impulsó una política de mano dura contra las guerrillas. El exmandatario niega que haya sido una directriz de su gobierno.

En septiembre, la JEP condenó por primera vez a la cúpula de las FARC a ocho años de trabajos restaurativos y restricciones a la movilidad por más de 21.000 secuestros.

Luego sentenció con una medida similar a un primer grupo de 12 militares en retiro por la desaparición y asesinato y de civiles.

das/lv/vel