Casi 900 detenidos en protesta en Londres en apoyo de un grupo propalestino proscrito

afp_tickers

4 minutos

Casi 900 personas fueron arrestadas en Londres durante una protesta este fin de semana en apoyo al grupo Palestine Action, proscrito desde finales de julio en virtud de la ley antiterrorista, informó este domingo la policía.

La policía metropolitana de Londres (MET) indicó que 857 personas fueron detenidas en cumplimiento de la ley antiterrorista, ya que protestaron el sábado en apoyo a una organización proscrita.

Además, 33 personas fueron detenidas acusadas de ataques contra agentes de policía y otros delitos contra el orden público.

Cerca de 1.500 personas participaron en una protesta frente al Parlamento británico con pancartas que decían «Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action».

El gobierno británico proscribió el grupo Palestine Action, en virtud de la ley antiterrorista de 2000, después de que varios de sus miembros irrumpieran en una base de la Fuerza Aérea Británica y provocaran daños estimados en 7 millones de libras (10 millones de dólares).

La decisión del gobierno recibió críticas, incluso de la ONU, que consideran que esta prohibición es desproporcionada y constituye una amenaza a la libertad de expresión.

El gobierno laborista defiende que sigue siendo posible asistir a marchas a favor de los palestinos y el grupo Defend Our Juries organiza desde entonces manifestaciones contra la prohibición.

La policía de Londres advirtió el viernes que no vacilaría en detener a quienes manifestaran de manera explícita su apoyo a Palestine Action.

«Tenemos el deber de hacer que se cumpla la ley sin temor ni favoritismos. Si uno anuncia que tiene la intención de cometer un delito, no nos queda más remedio que responder en consecuencia», afirmó en un comunicado la subcomisaria adjunta de la policía, Claire Smart.

– «No somos terroristas» –

Smart afirmó que los agentes fueron objeto de abusos «intolerables», como puñetazos, patadas y escupitajos.

Durante la protesta, se produjeron enfrentamientos entre la policía y manifestantes que intentaban impedir las detenciones.

Muchos de los detenidos por apoyar a Palestine Action parecían ser ancianos.

«No somos terroristas (…). Debemos decir que Palestine Action tiene derecho a existir. La prohibición debe ser anulada», afirmó Polly Smith, una jubilada de 74 años.

Nigel, de 62 años, director general de una empresa de reciclaje que se negó a dar su apellido, declaró que la prohibición impuesta por el gobierno en julio es «algo muy equivocado».

«Nuestro gobierno (…) debería usar el tiempo para tratar de que cese el genocidio [en Gaza] en vez de tratar de parar protestas», dijo a AFP antes de ser detenido, mientras manifestantes gritaban «¡Vergüenza!» a la policía.

La prohibición de este grupo que era prácticamente desconocido, impulsó el apoyo a esta organización.

Antes de la movilización del sábado, más de 800 personas fueron detenidas desde julio y 138 inculpadas por apoyo o incitación a una «organización terrorista» en el marco de estas protestas.

La mayoría se arriesgan a penas de seis meses de cárcel, pero quienes sean considerados como organizadores de las manifestaciones pueden condenados a hasta 14 años de prisión.

Otra manifestación propalestina congregó el sábado a varios miles de personas en las calles de Londres.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023, en el Reino Unido hay habitualmente marchas en apoyo a los palestinos.

El ataque de Hamás provocó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

La ofensiva israelí ha provocado al menos 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

mhc/dth/eg/meb/arm/atm-an/mb