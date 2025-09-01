The Swiss voice in the world since 1935

Castro dice que ha ordenado vigilar el proceso de las elecciones del 30 de noviembre

Tegucigalpa, 1 sep (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo este lunes que, como comandante general de las Fuerzas Armadas, ha «ordenado que se cumpla la misión patriótica de custodiar un proceso democrático libre y transparente», en alusión a las elecciones generales del 30 de noviembre.

«Nunca más un fraude como el de 2013 y el de 2017. Nunca más un golpe de Estado como en el 2009 (a su esposo, Manuel Zelaya). El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, demócrata, me ha asegurado que tendremos elecciones limpias y libres como lo demanda nuestro pueblo», subrayó Castro en la ceremonia del inicio de las fiestas de las independencia de la Corona española, en 1821.

Las fiestas comenzaron con un saludo a la bandera en el Monumento a la Paz, donde Castro, acompañada de varios ministros, los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, diputados y altos mandos militares, dio un discurso con ocasión del ‘Día de la bandera nacional’.

«En este primer día del mes de la patria reafirmo: seguiremos defendiendo nuestra nación con firmeza y sin descanso porque el futuro de nuestros jóvenes no tiene precio. La bandera ondea como testigo de nuestras luchas, sacrificios y esperanzas, recordándonos que esta nación jamás se ha rendido ni ante la opresión, ni ante el coloniaje, ni ante el imperialismo, ni las élites que han pretendido arrodillarnos», enfatizó la mandataria.

Señaló además que, desde el primer día de su gobierno, el 27 de enero de 2022, emprendió «una lucha frontal contra los peores flagelos que desangraron Honduras como el capitalismo salvaje, la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico transnacional». EFE

